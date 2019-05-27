Гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня 2019 года для представителей всех знаков зодиака – в эксклюзивном материале Фактов ICTV.

Подробный гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Гороскоп для Овнов

В эти дни увеличивается физическая и психическая активность, вы становитесь более импульсивными, предприимчивыми и инициативными, а также проявляется стремление к первенству, возрастает азарт. Это период спонтанной деятельности, во время которого хочется немедленно реализовать все рожденные идеи и замыслы. На первый план выходят личные интересы.

Гороскоп для Тельцов

Обостряются любовные переживания, утончается эстетический вкус, повышается аппетит. Вы становитесь более спокойными, обстоятельными, приземленными и осторожными, а также медлительными. Другие люди вас воспринимают упрямыми, капризными, обидчивыми. Уговорить вас на что-либо очень трудно, так как обостряется подозрительность и недоверчивость.

Гороскоп для Близнецов

Обстоятельства позволят обрести довольство собой, почувствовать приток жизненной энергии. Готовность помогать ближним и великодушие благоприятно отразятся на вашей репутации, вызывая у окружающих чувства, которые помогут вам в достижении личных целей. Начальство или те, кто оказывает влияние на вашу жизнь будут склонны поддержать вас – это шанс продемонстрировать свои возможности.

Гороскоп для Раков

Период будет очень плодотворным, если проявите физическую активность. Вам могут бросить вызов или умышленно спровоцировать на открытую конфронтацию, а также на ситуации, связанные с конкуренцией и риском. Жизнь будоражит вас, заставляет активно проявиться, использовать волевые качества. Вы вполне способны справиться со всем, но ваши поступки могут привести к переутомлению.

Гороскоп для Львов

Уверенность в себе, физическое и духовное состояние будут на высоком уровне. Хорошее время для решения важных деловых вопросов. Вы чувствуете прилив жизненных сил и энергии, появляются новые идеи для творческого самовыражения, лидируете среди своих друзей. Хорошие отношения на работе. Командировки для решения служебных дел пройдут удачно.

Гороскоп для Дев

Информация не задевает вас так, как в другое время. В вашей жизни много новостей и общения. Однако это известия, которые представляют интерес короткое время, но могут быть полезны с практической точки зрения немного позже. В эти дни вам нравится играть словами, беззлобно подшучивать над другими, устраивать розыгрыши. Чтобы не было неприятных последствий, вы вынуждены принимать правила игры других людей.

Гороскоп для Весов

Импульсивные и резкие реакции, предъявление завышенных требований к другим людям, могут привести к потере симпатии и уважения с их стороны. Направляйте свою энергичность к конструктивным спорам и дискуссиям, контролируйте себя, чтобы не доводить до конфликтов. Если вам это удастся, то вы сможете улучшить свое положение, в том числе, и в материальном плане.

Гороскоп для Скорпионов

Возрастает поддержка сотрудников и партнеров. Вы сможете заслужить похвалу от начальства, активно воздействовать на мнение компаньонов по бизнесу. Все это сыграет вам на руку во время решения деловых проблем. Вы активны в общении, в утверждении собственного мнения и выражении своих интересов, а это может оказать неоднозначное влияние на ваши семейные и любовные отношения. Обратите свою активность и предприимчивость в мирное русло, избегайте конфликтов и претензий к партнеру.

Гороскоп для Стрельца

В этот период не следует принимать важные решения, так как из-за неуверенности в себе можно легко допустить ошибку. Остерегайтесь участия в борьбе за влияние, сведите к минимуму возможность личных столкновений, противостояния с начальством и властями, официальными организациями. Вас тянет к сильным и энергичным людям, но отношения с ними вы сможете строить лишь на взаимовыгодных основах.

Гороскоп для Козерогов

Время повышенной конфликтности в семье и в личных отношениях. Решение деловых и производственных вопросов сопровождается личным противостоянием, столкновением мнений и интересов. Возрастет стремление к лидерству, активность в профессиональных и политических делах. Однако при правильной оценке ситуации в социальных вопросах неделя может быть очень конструктивной. По возможности, не планируйте важные переговоры и совещания, ответственные выступления, заключение сделок и крупные траты.

Гороскоп для Водолеев

Общественная деятельность приносит удовольствие, так же, как и выполнение служебных обязанностей. В этот период вы сможете реализовать многие творческие инициативы и проекты, давно намеченные планы. Помощь и поддержка приходят сами собой, а поиск покровителей, меценатов и инвесторов приносит плоды. Легко решаете финансовые проблемы, можете провернуть не одну удачную сделку.

Гороскоп для Рыб

Укрепляется уверенность в себе, сила воли, способность реализации, умственная подвижность. Легче будут преодолеваться препятствия, а общее поведение будет определяться динамикой. Финансовые сделки, благодаря обостренности чутья, будут доведены до успешного завершения. Возрастает поддержка сотрудников и партнеров, вы сможете заслужить похвалу от начальства, а также активно воздействовать на мнение компаньонов по бизнесу.