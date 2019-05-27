Рейсы в Барселону SkyUp осуществляет с 25 мая 2019 года из трех украинских городов.
Регулярные рейсы в Барселону (Испания) SkyUp запустила с 25 мая 2019 года. Самолеты украинской компании будут летать из Харькова, Запорожья и Одессы.
Регулярные рейсы из украинских городов будут выполняться дважды в неделю: по средам и суботам.
Билет на самолет в Барселону из Харькова обойдется от 2,9 тыс. грн. в одну сторону.
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За билет на самолет в Барселону из Одессы нужно будет заплатить от 2,5 тыс. грн в одну сторону. Из этого города рейсы будут осуществляться в период летней навигации – с 25 мая до 26 октября.
К слову, ранее SkyUp открыла рейс в Париж. 12 июня стартует рейс Киев – Ницца.
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