Какая погода летом в Турции, когда лучше планировать отпуск и какой выбрать отель – читайте в материале Фактов ICTV.

Турция летом – особо привлекательная для иностранных туристов. Отдых в этой стране качественный и в основном обходится не дорого. Это очень насыщенная и яркая местность, где можно найти много чего интересного, кроме моря и пляжного отдыха.

Какая погода в Турции летом

Погода в различных городах Турции может отличаться в среднем на 2-3°C. Самые популярные курорты – Бодрум, Кемер, Мармарис, Белек, Стамбул, Алания, Анталия. Лучше всего отдыхать на море в начале июня, ведь в это время вода хорошо прогревается и средняя температура воздуха составляет +27-30°C.

В начале месяца туристов в городах не так много и цены остаются умеренными.

С наступлением июля начинается активный сезон, на пляжах и в отелях появляется все больше отдыхающих, цены, соответственно, возрастают. В июле и августе становится более жарко, столбик термометра может достигать отметки +32-34°C. Дождей в летний период почти не наблюдается, поэтому отличный загар вам гарантирован.

Месяц Температура воздуха (днем) Температура воздуха (ночью) Температура воды Июнь +33°С +21°С +23°С Июль +35°С +23°С +26°С Август +38°С +23°С +27°С

В июне вода прогревается до +23°C. В июле и августе в среднем до +25-28°C. Как известно, в Турции есть четыре моря: Черное, Эгейское, Средиземное и Мраморное. Самыми популярными среди туристов считаются города, которые расположены на побережье Эгейского и теплого Средиземного моря. Поэтому, выбирая тур, обращайте внимание на то, какое море омывает курорт.

Эгейское море: Мармарис, Бодрум, Фетхие, Измир, Дальян.

Средиземное море: Анталия, Кемер, Алания, Сиде, Белек.

Мраморное море: Стамбул, Эрдек, Муданья.

Черное море: Стамбул, Самсун, Трабзон, Ризе.

Отели в Турции

От выбора отеля зависит качество вашего отдыха. Поэтому с этим нужно быть внимательным. Мы подобрали для вас несколько отелей в разных городах.

Manastir Hotel & Suites

Стильный отель, построенный на месте монастыря с уникальным расположением, благодаря которому открывается невероятный вид. В каждом номере есть кондиционер и телевизор, а в некоторых номерах гидромассажная ванна. На территории есть большой открытый бассейн, маленький бассейн для детей и игровая комната.

Курорт: Бодрум.

Расстояние до аэропорта: 31,4 км.

Расстояние до пляжа: 300 м.

Ориентировочная цена: 19 034 грн.

(Цена указана за двухместный номер с завтраками на 7 дней в июне)

























Турция летом: погода, отели, море / 6 фотографий

Labranda Alantur

К услугам туристов просторные номера с балконом, спутниковым телевидением и кондиционером, оформленные в светлых тонах. Для любителей спорта на территории отеля обустроили теннисный корт и тренажерный зал. Малыши могут поиграть в специальном бассейне или детской комнате. До центра города 5 км.

Курорт: Алания.

Расстояние до аэропорта: 32,8 км.

Расстояние до пляжа: 350 м.

Ориентировочная цена: 27 424 грн.

(Цена указана за двухместный номер с системой all inclusive на 7 дней в июне)

























Турция летом: погода, отели, море / 6 фотографий

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Korient Mira Hotel

Отель с бассейном и собственным садом на территории. Кроме телевизора и кондиционера, в номере вы найдете еще и микроволновую печь и кофейную машину.

Вечером здесь проходят развлекательные программы, а завтрак подают по континентальной системе.

Курорт: Кемер.

Расстояние до аэропорта: 40,8 км.

Расстояние до пляжа: 450 м.

Ориентировочная цена: 13 228 грн.

(Цена указана за двухместный номер с системой all inclusive на 7 дней в июне)

























Турция летом: погода, отели, море / 6 фотографий

Турция – это не только пляжный отдых, бассейн и холодные коктейли. Здесь много крутых мест, которые однозначно стоит посетить. Поэтому покупайте билеты, запасайтесь кремом для загара и отправляйтесь за приключениями. Планируйте отдых заранее, ведь летом эта страна является по-особенному популярной.

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Фото: dreamstime, booking.com