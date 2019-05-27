В июне украинцы будут отдыхать два дополнительных дня.
Согласно постановлению Кабмина, украинцы будут отдыхать два дополнительных дня – 17 и 28 июня.
17 июня выходных день, потому что в воскресенье отмечается государственный праздник Троица.
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На 28 июня приходится государственный праздник – День Конституции.
Общее количество выходных в этом месяце – двенадцать: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 17, 22, 23, 28, 29 и 30 июня.
Ранее Факты ICTV писали, как накопить на отпуск.
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