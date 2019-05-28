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Факты / Lifestyle

Гороскоп на сегодня, 28 мая

Каким будет 28 мая для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

гороскоп

Большая часть дня располагает к активным действиям и, скорее всего, будет толкать на импульсивные, эмоциональные поступки.

Любые физические нагрузки будут кстати.

День способствует рискованным действиям, участию в конкурсных и соревновательных мероприятиях.

Желание влиять на людей и получать от этого выгоду может быть очень высокой.

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Если уделить внимание духовной составляющей сегодняшнего дня, то хорошо обратить внимание на познание жизни через философскую составляющую, стремление к развитию.

Подобные действия могут дать трансформацию и рост в дальнейшем.

При этом день не способствует важным начинаниям, общению с властями и начальством.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали гороскоп для всех знаков зодиака на июнь 2019.

Источник: Astro.Expert

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