Каким будет 28 мая для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.
Большая часть дня располагает к активным действиям и, скорее всего, будет толкать на импульсивные, эмоциональные поступки.
Любые физические нагрузки будут кстати.
День способствует рискованным действиям, участию в конкурсных и соревновательных мероприятиях.
Желание влиять на людей и получать от этого выгоду может быть очень высокой.
Читайте: NASA раздает билеты на Марс! Когда вылет на красную планету
Если уделить внимание духовной составляющей сегодняшнего дня, то хорошо обратить внимание на познание жизни через философскую составляющую, стремление к развитию.
Подобные действия могут дать трансформацию и рост в дальнейшем.
При этом день не способствует важным начинаниям, общению с властями и начальством.
К слову, ранее Факты ICTV публиковали гороскоп для всех знаков зодиака на июнь 2019.