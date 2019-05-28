Выпускной 2019 уже совсем близко, поэтому пришло время определиться с образом для торжественного события. Факты ICTV предлагают варианты причесок на выпускной на любой вкус.

Прическу на выпускной лучше выбирать уже после того, как определись с нарядом. К примеру, если у вас платье с открытой спиной или декольте, то лучше отдать предпочтение заколотым волосам. В этом случае стоит обратить внимание на высокие прически или красивый хвост.

Акцент на лицо

Основное при выборе прически – это форма лица. Круглолицым девушкам подойдут прически с асимметрией, крупные волны, высокие пучки и изящные хвосты.

Обладательницам овальной формы лица стоит подумать над объемными прическами. Все виды локонов и завитков – ваши друзья. Не делайте высоких причесок без челки, исключите прямой пробор и не выпрямляйте волосы. Очень красиво будут смотреться две голландские косы с асимметричным пробором.

При треугольной форме лица выпускницам подойдут романтичные локоны, закрученные от середины длины волос. Забудьте о короткой челке и слишком приглаженных прическах.

Девушкам с квадратной формой лица не стоит прибегать к прическам на выпускной, имеющим короткую челку. Ваш лучший вариант – это локоны.

Тренды

В 2019 году в тренде переплетение стилей в облегченной форме. А именно смесь легкости и свободы стиля бохо с этническими косами и классическими скручиваниями из волос. А бохо – это легкая растрепанность и небрежность.

В тренде также грациозные ретро-прически в современной интерпретации.

Вариации плетения кос

Выпускной – это не бал 40-летних дев! Не нужно стремиться выглядеть взрослее и сооружать у себя на голове ассиметричную колону.

Прическа должна подчеркивать юность и красоту выпускницы, а с этой целью отлично справляются косы. Сейчас их такое изобилие, что каждая найдет себе плетение по душе. Тут вам и французская коса, и вариации рыбьей косы, и голландская коса на длинные волосы. К тому же можно добавить в плетение живые цветы, воссоздав образ любимой героини Рапунцель. 😉

























От кос до волн в стиле бохо: 5 причесок на выпускной 2019 / 6 фотографий

Высокий хвост

Прическа с высоким хвостом, закрученным в легкие локоны – отличный вариант для выпускного вечера.

Еще один вариант – конский хвост с начесом. Отлично подойдет и гладкий хвост. Чтобы придать укладке элегантности — замаскируйте резинку своей прядкой и добавьте блеск с помощью геля или специального спрея.

Локоны

Как видим, практически каждой форме лица подходят локоны, а значит это идеальный вариант практически для каждой выпускницы. Но тут важна хорошая длина волос, также лучше завитки будут сочетаться с простым фасоном платья.

Беспроигрышным вариантом тут будет бессменная классика – голливудская волна. Эта прическа способна превратить любое вечернее платье в образ с красной дорожки.

Также для выпускного можно выбрать пляжные локоны Подружка серфера. Уже несколько лет в тренде, считается самой востребованной легкой летней укладкой.

Ретро

Возможно, на выпускной вы хотите перевоплотиться в соблазнительную рin-up girl. Кокетливый образ с красными губами, изогнутыми стрелками и соответствующим нарядом дополнит прическа в ретро-стиле.

Прическа в стиле рin-up – это холодные волны, ролы из тугих локонов и обязательно закрученная челка. Предлагаем один из таких вариантов, который идеально подойдет на выпускной вечер.

Прически в стиле бохо

Как мы уже писали выше, сейчас в тренде прически в стиле бохо. Прекрасный вариант – высокая прическа с повязкой в стиле бохо. Тут вам и легкость, и торжественность в одном флаконе. Отлично подойдет для юных нимф на выпускном.

А вот пошаговая инструкция по созданию прически в стиле бохо на волосы средней длины.













От кос до волн в стиле бохо: 5 причесок на выпускной 2019 / 3 фотографии

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К слову, ранее Факты ICTV писали, стоит ли брать выпускное платье в аренду и какие риски.

Источник: modagid.ru; хочу; Фото Прически