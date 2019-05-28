Впереди лето – сезон каникул и отпусков. Как не испортить отдых и выбрать тур и отель правильно – расскажут Факты ICTV.

Выбрать тур и отель в Египте – на первый взгляд легкая задача, но на самом деле это не совсем так. От выбора тура и отеля полностью зависит качество отдыха и общие эмоции, которые вы получите от отпуска. Поэтому мы подготовили для вас полезные советы, которые помогут вам подобрать лучший отель и тур.

Для начала стоит определиться, как вы хотите провести время: посещать экскурсии, танцевать на вечеринках или просто лежать под пальмами и попивать холодные коктейли. А потом, отталкиваясь от предпочтений и бюджета, можно искать тур.

На что стоит обращать внимание при выборе отеля и тура:

1. Город. В первую очередь нужно обращать внимание на населенный пункт. Есть ли там аэропорт, какое расстояние до основных достопримечательностей, что посмотреть, есть ли там магазины и развлечения. Самые популярные курорты Египта – Шарм-эль-Шейх и Хургада. Если же вам нравится спокойствие и сближение с природой, то больше подойдут Макади Бэй, Эль Гуна, Сафага.

2. Название отеля, количество звезд – это то, что описывает состояние отеля: профессионализм персонала, качество пищи, состояние номеров. Однако лучше останавливаться в сетевых отелях мировых брендов, даже если их рейтинг ниже, чем у местных.

3. Береговая линия. Лучше выбирать отели с первой береговой линией, в противном случае вам придется преодолевать определенное расстояние к морю, что очень утомительно летом.

4. Какие услуги включены в стоимость тура. Преимущество имеют туры с системой all inclusive, где еда, напитки и некоторые услуги входят в общую стоимость. Также стоит обратить внимание на тип питания, на то, есть ли на территории бесплатный интернет, сколько раз проводится уборка в номере, есть ли в отеле врач и какие карточки здесь принимают.

5. Инфраструктура отеля. Как давно он построен, когда в последний раз проводился ремонт, есть ли бассейн, аквапарк, зеленые насаждения, спортзал, сауна, салон красоты и все, что только может вас интересовать.

6. Отзывы. Почитайте отзывы о туроператоре, у которого вы собираетесь приобрести тур, а также об отеле, найдите видеообзоры.

7. Безопасность. Насколько отель защищен, как работает пропускная система, есть ли видеонаблюдение, охрана, сейф.

8. Локации и развлечения для детей. Если вы отдыхаете с детьми, важно, чтобы в инфраструктуре отеля были специальные места для них: игровые площадки, бассейны, водные горки. Также поинтересуйтесь, будут ли с детьми проводить время аниматоры, есть ли для них специальные мероприятия, дискотеки и тому подобное.

9. Расстояние до пляжа, состояние пляжа. Лучший вариант – когда у отеля есть собственная пляжная зона, в таком случае она будет ухоженной и чистой. Иначе вам придется посещать общие места для купания или пляжи других отелей.

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Египет – один из самых популярных туристических маршрутов среди украинцев в течении всего года. Планируйте поездку заранее, ведь с приближением лета спрос и цены повышаются. А также учитывайте наши рекомендации по выбору тура и отеля, чтобы ваш отпуск прошел комфортно и незабываемо.

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