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Death Stranding – трейлер и дата выхода компьютерной игры

Вышел новый трейлер компьютерной игры Death Stranding.

Death Stranding – трейлер и дата выхода компьютерной игры

Sony представила трейлер новой компьютерной игры Death Stranding. В ролике сообщается о дате выхода новинки. Death Stranding выйдет 8 ноября.

В трейлере можно увидеть сражения, как герой исследует мир, а также есть детализация инвентаря, пользователь мог увидеть, где  хранится раздвижная лестница.

Трейлер Death Stranding

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К слову, после анонса STALKER 2, которая выйдет не раньше 2021 года, разработчики обновили сайт первым изображением игры и саундтреком.

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