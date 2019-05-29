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Факты / Lifestyle

Гороскоп на сегодня, 29 мая

Каким будет 29 мая для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

гороскоп

В целом день способствует большинству созидательных дел.

Действия и поступки желательно совершать взвешенно и обдуманно, не желательно принимать поспешных решений. Поэтому день больше располагает к тихой и умиротворяющей деятельности. Время способствует сделкам с недвижимостью, строительным работам, решению финансовых вопросов и любой деловой активности.

Хорошо сегодня уделить внимание и оказать поддержку другим людям. Если есть вопрос о том, какое имя подобрать ребенку или придумать название для организации, или бренда – все что угодно связанное с подбором и выбором имени, сегодня весьма кстати.

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Любые действия, направленные на здоровье и лечение болезней сегодня будут иметь успех. А также для тех, кому интересна оккультная и эзотерическая сторона жизни, благоприятно заниматься практиками на развитие экстрасенсорных возможностей и исследованиями потустороннего мира.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали гороскоп для всех знаков зодиака на июнь 2019.

 

Источник: Astro.Expert

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