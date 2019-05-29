Джарылгач – самый большой по площади остров в акватории Черного моря на юге Херсонской области. Как добраться до украинских Мальдив, где лучше остановиться, как выжить дикарями и что там можно увидеть – разобрались Факты ICTV.

Остров Джарылгач – жемчужина в Черном море, самый крупный остров на территории Украины – 62 кв. м. С 2009 года считается национальным природным парком. Отдых на острове привлекателен своим особым спокойствием, чистым морем, белоснежными пляжами и нетронутой природой.

Как добраться до острова

От Киева до острова Джарылгач 780 км. Если добираться на машине, то лучше всего по маршруту Киев-Одесса-Николаев-Херсон-Скадовск.

Если же своим ходом, то поездом до Херсона, а там от железнодорожного вокзала на маршрутке до Скадовска. Обычно их цена от 100 до 140 грн.

Добраться из Скадовска на остров Джарылгач можно в две точки – коса Глубокая и Маяки. В этом вам поможет водный транспорт, который регулярно курсирует в летний сезон.

Побывать на острове можно и с экскурсиями, которые предлагают ближайшие курортные городки – Железный Порт, Лазурное, Приморское.

Также на Джарылгач устраивают походы длиною в неделю, где предоставляют все удобства для дикого отдыха.

Погода

Климат острова Джарылгач – умеренный сухой. Количество осадков не превышает 400 мм в год. Зимы мягкие, со средней температурой – 1-2°С, лето – умеренно жаркое. Температура воды может достигать +30°С.

Месяц Температура воздуха (днем) Температура воздуха (ночью) Июнь +28°C +17°C Июль +32°C +18°C Август +34°C +18°C

Море, пляжи и животный мир

40 км песчаных пляжей и чистота моря. Северное побережье омывается Джарылгацким заливом, средняя глубина которого не превышает пяти метров. Летом вода теплая и спокойная. Вход в воду здесь напоминает Скадовск, но до глубины дойти можно намного быстрее.

Южное побережье омывается Каркинитским заливом, здесь часто бывают штормы, из-за чего может быть нашествие медуз. Мелкопесчаный пляж с постепенным и динамичным заглублением – берег дикого моря.

Все пляжи острова Джарылгач бесплатные. Препятствием между ними может стать расстояние и большое количество соленых озер (более 200 штук).

Животный мир острова очень разнообразен – 59 видов занесены в Красную книгу. В естественных условиях тут живут енотовидные собаки, дикие кабаны, муфлоны, олени, косули, лисицы и зайцы. Нередко тут можно увидеть дельфинов, резвящихся около берегов или сопровождающих катера.





















Отдых на острове Джарылгач: пляжи, море и дикая природа / 5 фотографий

На острове можно встретить не только разнообразное количество морских птиц, но и лагуну с лебедями.

Маяки или коса Глубокая

У острова есть две локации, ориентированные на прием туристов – коса Глубокая и Маяки.

Так как это национальный природный парк, то все постройки здесь выглядят как временное сооружение.

Маяки – наиболее людная зона острова, так как тут находится причал, к которому привозят туристов из ближайших курортов. Здесь есть источник с пресной водой. Плюс этой локации в том, что за считанные минуты можно переместиться с морского пляжа на залив.

Благодаря катерам, которые ожидают своих туристов, тут всегда играет музыка, также на них вам могут предложить холодные напитки, закуски или свежеприготовленную уху.

Тут можно покататься на банане и осмотреть маяки, на острове их два, один – старый, второй – более новый, который функционирует до сих пор.









Отдых на острове Джарылгач: пляжи, море и дикая природа / 2 фотографии

Коса Глубокая – причал этой локации принимает катера из Скадовска. Здесь не только пресная вода есть, но и благоустроенный пляж – навесы, шезлонги, бунгало, заведения общественного питания, санузлы, палатки и домики для проживания.









Отдых на острове Джарылгач: пляжи, море и дикая природа / 2 фотографии

Прокат шезлонга обычно обходится около 50 грн, день прибывания под теневым навесом – 10-30 грн, бунгало – от 100 грн.

На косе можно покататься на водных аттракционах, поиграть на спортивной площадке, заказать экскурсию по острову на автомобиле ЗИЛ.

К морскому пляжу идти более трех километров, поэтому на пешие прогулки рассчитывать не стоит, так как местность изрезана озерами.

Проживание и питание на острове

На острове есть три варианта жилья для туристов.

Первый – в собственных палатках. Если же своей палатки нет, то на острове ее можно взять в аренду – в среднем от 100 грн за сутки.

Второй – палатки с навесом из камыша, цена от 150 грн за сутки пребывания двух-трех гостей.

Третий – аренда трехместного домика из камыша и вагонки на косе Глубокой – 250-500 грн в зависимости от сезона и погоды.













Отдых на острове Джарылгач: пляжи, море и дикая природа / 3 фотографии

Предложить питание здесь могут в кафе У Гавриловича или же на катерах, на которых были привезены туристы.

Приблизительная цена комплексного обеда от 80 грн, трехразового питания – от 150 грн за персону.

Пиво от 25 грн за бокал, вареная креветка от 25 грн за стакан.

Если вы решили отдыхать совсем настоящими дикарями, тогда вся готовка еды сводится к огню. Все необходимые продукты питания настоятельно рекомендуем взять с собой, чтобы вам не пришлось ехать за ними в Скадовск.

Мобильная связь

Мобильная связь есть все в тех же двух локациях – коса Глубокая и Маяки. Главное, не забудьте взять с собой хорошее портативное зарядное устройство, чтобы не бегать в поиске розеток.

Украинские Мальдивы – именно так сегодня туристы называют остров Джарылгач. Это отличное место для тех, кто любит спокойствие и дикую природу. Главное, собирая чемоданы, ничего не забыть. Хорошего отдыха!

Фото: khers-on.com, dreamstime.com, kirillovka.ks.ua, kirillovka.ks.ua