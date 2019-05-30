Каким будет 30 мая для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

Благоприятный день, способствует большинству созидательных дел. Подходящее время для любых духовных практик, благоприятных церемоний. Также день способствует решению любых материальных вопросов – финансовые сделки, купля-продажа, бизнес-регулирование и т.п. Различного рода крупные покупки и приобретения также сегодня уместны.

Помимо духовных и материальных действий, хорошо уделить внимание и творческой составляющей – занятия музыкой, танцами, живописью и т.п. День весьма способствует проявлению щедрости и участию в благотворительности. Сегодня желательно не перегружаться физически, и находить время для отдыха и восстановления. Любые мероприятия по закрытию и завершению сегодня будут кстати.

День совершенно не способствует проявлению грубости и агрессии. Риск и преодоление трудностей, скорее всего, не принесут ожидаемых результатов.

Благоприятно: стрижка волос, надевание новой одежды и украшений, начало поездок и путешествий.

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К слову, ранее Факты ICTV публиковали гороскоп для всех знаков зодиака на июнь 2019.