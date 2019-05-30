Лето принесет киевлянам огромное количество концертов любимых исполнителей и отрывных фестивалей. Куда пойти в июне – расскажут Факты ICTV.

Позади уже весна, а настоящее лето начинается прямо сейчас. Помогут ему в этом концерты, фестивали и любимые столичные мероприятия.

Уже можно думать об отдыхе, развлечениях, солнечных ваннах или ночных прогулках на пляж.

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Факты ICTV выбрали лучшие ивенты, которые состоятся в июне в Киеве.

Godsmack

5 июня, 19.00

Stereo Plaza

Стоимость: 1460-8800 грн

Купить билеты можно тут

Американская хард-рок группа на четыре года погрузилась в творческое подполье, чтобы в прошлом году триумфально вернуться с When Legends Rise – этот релиз с многозначительным названием доказал, что Godsmack рано списывать со счетов.

На презентации в Киеве старые фанаты будут рады услышать любимые песни, такие как I Stand Alone или Greed, а новые фанаты дождутся мейнстримовых рок-хитов, вроде Bulletproof, который стал наглядной демонстрацией изменений, которые произошли с группой за время затишья.

QUEEN SHOW starring MARC MARTEL

7 июня, 19.00

Национальный дворец Украина

Билеты: 850 грн

Купить билеты можно тут

В мире Bohemian Rhapsody признана самой популярной песней XX века и лучшим хитом минувшей эпохи. Но спустя 40 лет после записи тысячи людей продолжают знакомиться с Queen через эту песню.

Выход фильма о Фредди Меркьюри опять сделал группу популярной, поэтому сложно придумать момент получше, чтобы посетить их трибьют-шоу.

В 2011 году Марк Мартел участвовал в конкурсе для Queen Extravaganza. Он спел песню Somebody To Love и поразил не только слушателей, но и барабанщика Queen Роджера Тейлора.

За короткий период видео собрало более миллиона просмотров, Мартел победил в конкурсе и отправился на гастроли. А уже этим летом самый известный вокальный двойник лидера Queen даст концерт в Киеве.

Бумбокс

5 июня, 19.00

Арт-завод Платформа

Стоимость: 799 грн

Купить билеты можно тут

Вместо того, чтобы разрываться на маленькие части и пытаться выступить на всех музыкальных фестивалях Украины, Андрей Хлывнюк и его музыкальная компания решили, что лучше в начале лета собрать фанатов на большом сольном Бумбокс Family Show.

В день концерта арт-завод превратится в выставочный зал имени любимой группы.

Здесь будут проводить фотовыставку, автограф- и фотосессии, мастер-класс по игре на барабанах от Александра Люлякина, презентации музыкальных сайд-проектов, рынок фанатского мерча и знакомство с новым составом группы.

VIDEOZHARA

8-9 июня

Арт-завод Платформа

Билеты: 399 – 1499 грн

Купить билеты можно тут

Главный фестиваль видеокреатива и блогеров традиционно состоится в начале лета. Катя Адушкина, XO LIFE, Алена Венум, Влад Бумага А4, Halber, Eugene Sagaz и более 600 других блогеров будут ждать встречи со своими фанатами.

Их истории успеха, драйв и позитив любого настроят на творческий лад.

Гостей фестиваля ожидают 15 тематических площадок, 11 сцен, спортивные активности, воркшопы от специалистов YouTube, интерактивы, мастер-классы, розыгрыши, батлы и по-настоящему жаркое настроение!

Interpol

12 июня, 20.00

Зеленый театр

Стоимость: 1290 грн

Купить билеты можно тут

Об их приезде в Украину говорили больше пять лет и вот свершилось. Впервые в Киеве выступит группа Interpol. Американцы представят свой последний альбом Marauder, который вышел в августе 2018 года.

Interpol являются ярчайшими представителями инди-сцены Нью-Йорка, с которой вышли The Strokes, The National, Yeah Yeah Yeahs.

Дебютный альбом группы Turn on the Bright Lights считается одним из лучших альбомов нулевых и одним из ключевых релизов постпанк-возрождения.

Концерты Interpol всегда собирают большое количество зрителей. Помимо музыки, фанатов привлекает необычный имидж команды.

Cigarettes After Sex

14 июня, 20.00

ATLAS

Билеты: 990 – 2090 грн

Купить билеты можно тут

Американцы Cigarettes After Sex приедут в Киев ровно через год после своего выступления. И если в прошлый раз музыканты радовали поклонников дебютным альбомом, то теперь обещают добавить в программу синглы: Crush, Sesame Syrup и Neon Moon и новые песни.

Популярность группы растет с каждым днем. Ламповые, медленные мелодии их песен уверенно занимают строчки в чартах Великобритании, Франции, Германии, Бельгии и Дании.

Атмосферность музыки дополняют живые выступления группы, которые проходят в эстетике минимализма: полумрак, дым и черно-белые фильмы на фоне.

MARUV

14 июня, 20.00

Stereo Plaza

Билеты: 590 – 2990 грн

Купить билеты можно тут

Проекту MARUV еще не исполнилось и двух лет, а певицу уже называют новой поп-иконой современности.

Клип на ее хит Drunk Groove собрал почти 100 млн просмотров и обеспечил певице армию поклонников. И скоро все станут свидетелями зрелищного шоу на сольном концерте MARUV, который состоится в самом большом клубе Киева.

Ostrov Festival

15-17 июня

Труханов остров

Билеты: 1150 – 1600 грн

Купить билеты можно тут

Электросаунды прогремят на Трухановом острове посреди Днепра уже 15 июня.

Три дня оупен-эйр будет качать публику лучшими сетами, поэтому стоит заранее готовиться к танцам в окружении музыкальных экстремалов.

Вечеринка продлится до полуночи 17 июня.

Энергией будут заряжать лучшие звезды электронной сцены и не только украинской. Среди первых участников: Amelie Lens, Farrago, Joyhauser, Henrik Shwarz, J.Manuel, FJAAK, KiNK, Nolah и другие.

Белые ночи

14-15 июня

Арт-завод Платформа

Билеты: 550 грн

Купить билеты можно тут

Дважды в году Арт-завод Платформа живет по принципу Ночь ярче дня.

В этом году на фестивале ожидаются более 100 артистов, пять танцполов, фотозоны и чилаут-зоны, а также световые инсталляции в атмосфере лучших тусовок Европы.

Событие будет еще и вкусным, потому что угощения готовят резиденты Ulichnaya Eda.

The Chemical Brothers

15 июня, 19.00

МВЦ

Билеты: 150 – 4999 грн

Купить билеты можно тут

Отцы биг-бита и одна из самых коммерчески успешных групп в мире электронной музыки, четырехкратные обладатели престижной премии Грэмми возвращаются в Киев.

Этой весной дуэт выпускает девятый альбом No Geography, сразу после чего “химики” отправятся в международное турне в поддержку пластинки. Это означает, что энергия лайва британцев погрузит весь МВЦ в уникальный электронный перформанс.

Kiss

16 июня, 19.00

НСК Олимпийский

Билеты: 999 – 6999 грн

Купить билеты можно тут

Одна из самых влиятельных и экстравагантных рок-групп мира Kiss объявила о последнем туре в своей карьере.

– Это будет самое грандиозное шоу из всех, что мы когда-либо делали. Если вы любите нашу музыку – приходите. Если вы никогда не видели нас живьем – сейчас самое время! – заявили участники группы.

За 45 лет Kiss не раз доказывали свое звание самого зрелищного рок-коллектива мира: их концерты поражают воображение невероятными пиротехническими и сценическими решениями.

На счету группы более 100 млн проданных альбомов, а армия фанатов насчитывает миллионы людей в странах всего мира.

Tokio Hotel

17 июня, 20.00

Atlas

Билеты: 1399 – 2999 грн

Купить билеты можно тут

Культовая группа с сотней премий и десятком миллионов проданных альбомов, почти каждый из которых становился платиновым в 68 странах мира.

В карьере музыкантов ждали только успех и армии поклонников. На их выступления под Эйфелевой башней в Париже собралось полмиллиона слушателей, а это что-то да значит.

Tokio Hotel определили музыкальное настроение всех нулевых и продолжают развиваться по сей день.

Макс Корж

20 июня, 19.00

Стадион Динамо

Билеты: 499 – 549 грн

Купить билеты можно тут

Сквозь тернии к звездам — именно так можно описать творческий взлет белорусского певца Макса Коржа.

Его душевные акустические песни нашли отклик в сердце большой аудитории: незадолго до службы в армии певец записал трек Небо поможет нам и даже не догадывался, как это изменит его жизнь.

Макс уже давно обещал украинцам концерт и вот уже готов наверстать упущенное: 20 июня 19.00, стадион Динамо — лучшие песни Макса Коржа в Киеве.

Rhye

21 июня, 19.00

Beletage

Билеты: 1199 грн

Купить билеты можно тут

В Киев едут авторы одного из лучших альбомов 2013 года по версии издания Billboard, Pitchfork, Spin, Complex и NPR.

Rolling Stone поставил их релиз на 12 место в списке лучших дебютов года перед Darkside, Ariana Grande и King Krule.

Критики и слушатели отлично приняли Woman – первый альбом канадско-американской группы Rhye, таинственного проекта, авторы которого не раскрывали своих лиц. За них говорили клипы и хрупкие, интимные песни. Мистическая аура вокруг группы вызвала интерес и умножала догадки о его создателях.

Rhye – дуэт датского инструменталиста Робина Ганнибала и канадского музыканта Майка Милоша, обладателя уникального андрогинного вокала. Даже сейчас, через шесть лет после основания группы, все еще трудно поверить, что такие музыка и слова были сыграны и спеты мужчинами.

Лето на ВДНХ

Май – сентябрь, с 10.00

Расписание можно узнать тут

В прошлом году проект Лето на ВДНХ посетило более 2 млн киевлян и гостей украинской столицы.

Такое количество посетителей позволяет назвать парк самой популярной локацией для отдыха и семейного досуга на карте Киева, так и страны в целом.

Этим летом локация возвращается и превращается в главную пикник-зону города, с выступлениями стендап-артистов, музыкальными концертами, DJ-сетами, кинопоказами и другими активностями.

Всего более полусотни локаций для досуга с семьей, друзьями и любимыми.

Ранее Факты ICTV публиковали 10 самых ожидаемых концертов 2019 года.