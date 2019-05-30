Лето принесет киевлянам огромное количество концертов любимых исполнителей и отрывных фестивалей. Куда пойти в июне – расскажут Факты ICTV.
Позади уже весна, а настоящее лето начинается прямо сейчас. Помогут ему в этом концерты, фестивали и любимые столичные мероприятия.
Уже можно думать об отдыхе, развлечениях, солнечных ваннах или ночных прогулках на пляж.
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Факты ICTV выбрали лучшие ивенты, которые состоятся в июне в Киеве.
Godsmack
5 июня, 19.00
Stereo Plaza
Стоимость: 1460-8800 грн
Купить билеты можно тут
Американская хард-рок группа на четыре года погрузилась в творческое подполье, чтобы в прошлом году триумфально вернуться с When Legends Rise – этот релиз с многозначительным названием доказал, что Godsmack рано списывать со счетов.
На презентации в Киеве старые фанаты будут рады услышать любимые песни, такие как I Stand Alone или Greed, а новые фанаты дождутся мейнстримовых рок-хитов, вроде Bulletproof, который стал наглядной демонстрацией изменений, которые произошли с группой за время затишья.
QUEEN SHOW starring MARC MARTEL
7 июня, 19.00
Национальный дворец Украина
Билеты: 850 грн
Купить билеты можно тут
В мире Bohemian Rhapsody признана самой популярной песней XX века и лучшим хитом минувшей эпохи. Но спустя 40 лет после записи тысячи людей продолжают знакомиться с Queen через эту песню.
Выход фильма о Фредди Меркьюри опять сделал группу популярной, поэтому сложно придумать момент получше, чтобы посетить их трибьют-шоу.
В 2011 году Марк Мартел участвовал в конкурсе для Queen Extravaganza. Он спел песню Somebody To Love и поразил не только слушателей, но и барабанщика Queen Роджера Тейлора.
За короткий период видео собрало более миллиона просмотров, Мартел победил в конкурсе и отправился на гастроли. А уже этим летом самый известный вокальный двойник лидера Queen даст концерт в Киеве.
Бумбокс
5 июня, 19.00
Арт-завод Платформа
Стоимость: 799 грн
Купить билеты можно тут
Вместо того, чтобы разрываться на маленькие части и пытаться выступить на всех музыкальных фестивалях Украины, Андрей Хлывнюк и его музыкальная компания решили, что лучше в начале лета собрать фанатов на большом сольном Бумбокс Family Show.
В день концерта арт-завод превратится в выставочный зал имени любимой группы.
Здесь будут проводить фотовыставку, автограф- и фотосессии, мастер-класс по игре на барабанах от Александра Люлякина, презентации музыкальных сайд-проектов, рынок фанатского мерча и знакомство с новым составом группы.
VIDEOZHARA
8-9 июня
Арт-завод Платформа
Билеты: 399 – 1499 грн
Купить билеты можно тут
Главный фестиваль видеокреатива и блогеров традиционно состоится в начале лета. Катя Адушкина, XO LIFE, Алена Венум, Влад Бумага А4, Halber, Eugene Sagaz и более 600 других блогеров будут ждать встречи со своими фанатами.
Их истории успеха, драйв и позитив любого настроят на творческий лад.
Гостей фестиваля ожидают 15 тематических площадок, 11 сцен, спортивные активности, воркшопы от специалистов YouTube, интерактивы, мастер-классы, розыгрыши, батлы и по-настоящему жаркое настроение!
Interpol
12 июня, 20.00
Зеленый театр
Стоимость: 1290 грн
Купить билеты можно тут
Об их приезде в Украину говорили больше пять лет и вот свершилось. Впервые в Киеве выступит группа Interpol. Американцы представят свой последний альбом Marauder, который вышел в августе 2018 года.
Interpol являются ярчайшими представителями инди-сцены Нью-Йорка, с которой вышли The Strokes, The National, Yeah Yeah Yeahs.
Дебютный альбом группы Turn on the Bright Lights считается одним из лучших альбомов нулевых и одним из ключевых релизов постпанк-возрождения.
Концерты Interpol всегда собирают большое количество зрителей. Помимо музыки, фанатов привлекает необычный имидж команды.
Cigarettes After Sex
14 июня, 20.00
ATLAS
Билеты: 990 – 2090 грн
Купить билеты можно тут
Американцы Cigarettes After Sex приедут в Киев ровно через год после своего выступления. И если в прошлый раз музыканты радовали поклонников дебютным альбомом, то теперь обещают добавить в программу синглы: Crush, Sesame Syrup и Neon Moon и новые песни.
Популярность группы растет с каждым днем. Ламповые, медленные мелодии их песен уверенно занимают строчки в чартах Великобритании, Франции, Германии, Бельгии и Дании.
Атмосферность музыки дополняют живые выступления группы, которые проходят в эстетике минимализма: полумрак, дым и черно-белые фильмы на фоне.
MARUV
14 июня, 20.00
Stereo Plaza
Билеты: 590 – 2990 грн
Купить билеты можно тут
Проекту MARUV еще не исполнилось и двух лет, а певицу уже называют новой поп-иконой современности.
Клип на ее хит Drunk Groove собрал почти 100 млн просмотров и обеспечил певице армию поклонников. И скоро все станут свидетелями зрелищного шоу на сольном концерте MARUV, который состоится в самом большом клубе Киева.
Ostrov Festival
15-17 июня
Труханов остров
Билеты: 1150 – 1600 грн
Купить билеты можно тут
Электросаунды прогремят на Трухановом острове посреди Днепра уже 15 июня.
Три дня оупен-эйр будет качать публику лучшими сетами, поэтому стоит заранее готовиться к танцам в окружении музыкальных экстремалов.
Вечеринка продлится до полуночи 17 июня.
Энергией будут заряжать лучшие звезды электронной сцены и не только украинской. Среди первых участников: Amelie Lens, Farrago, Joyhauser, Henrik Shwarz, J.Manuel, FJAAK, KiNK, Nolah и другие.
Белые ночи
14-15 июня
Арт-завод Платформа
Билеты: 550 грн
Купить билеты можно тут
Дважды в году Арт-завод Платформа живет по принципу Ночь ярче дня.
В этом году на фестивале ожидаются более 100 артистов, пять танцполов, фотозоны и чилаут-зоны, а также световые инсталляции в атмосфере лучших тусовок Европы.
Событие будет еще и вкусным, потому что угощения готовят резиденты Ulichnaya Eda.
The Chemical Brothers
15 июня, 19.00
МВЦ
Билеты: 150 – 4999 грн
Купить билеты можно тут
Отцы биг-бита и одна из самых коммерчески успешных групп в мире электронной музыки, четырехкратные обладатели престижной премии Грэмми возвращаются в Киев.
Этой весной дуэт выпускает девятый альбом No Geography, сразу после чего “химики” отправятся в международное турне в поддержку пластинки. Это означает, что энергия лайва британцев погрузит весь МВЦ в уникальный электронный перформанс.
Kiss
16 июня, 19.00
НСК Олимпийский
Билеты: 999 – 6999 грн
Купить билеты можно тут
Одна из самых влиятельных и экстравагантных рок-групп мира Kiss объявила о последнем туре в своей карьере.
– Это будет самое грандиозное шоу из всех, что мы когда-либо делали. Если вы любите нашу музыку – приходите. Если вы никогда не видели нас живьем – сейчас самое время! – заявили участники группы.
За 45 лет Kiss не раз доказывали свое звание самого зрелищного рок-коллектива мира: их концерты поражают воображение невероятными пиротехническими и сценическими решениями.
На счету группы более 100 млн проданных альбомов, а армия фанатов насчитывает миллионы людей в странах всего мира.
Tokio Hotel
17 июня, 20.00
Atlas
Билеты: 1399 – 2999 грн
Купить билеты можно тут
Культовая группа с сотней премий и десятком миллионов проданных альбомов, почти каждый из которых становился платиновым в 68 странах мира.
В карьере музыкантов ждали только успех и армии поклонников. На их выступления под Эйфелевой башней в Париже собралось полмиллиона слушателей, а это что-то да значит.
Tokio Hotel определили музыкальное настроение всех нулевых и продолжают развиваться по сей день.
Макс Корж
20 июня, 19.00
Стадион Динамо
Билеты: 499 – 549 грн
Купить билеты можно тут
Сквозь тернии к звездам — именно так можно описать творческий взлет белорусского певца Макса Коржа.
Его душевные акустические песни нашли отклик в сердце большой аудитории: незадолго до службы в армии певец записал трек Небо поможет нам и даже не догадывался, как это изменит его жизнь.
Макс уже давно обещал украинцам концерт и вот уже готов наверстать упущенное: 20 июня 19.00, стадион Динамо — лучшие песни Макса Коржа в Киеве.
Rhye
21 июня, 19.00
Beletage
Билеты: 1199 грн
Купить билеты можно тут
В Киев едут авторы одного из лучших альбомов 2013 года по версии издания Billboard, Pitchfork, Spin, Complex и NPR.
Rolling Stone поставил их релиз на 12 место в списке лучших дебютов года перед Darkside, Ariana Grande и King Krule.
Критики и слушатели отлично приняли Woman – первый альбом канадско-американской группы Rhye, таинственного проекта, авторы которого не раскрывали своих лиц. За них говорили клипы и хрупкие, интимные песни. Мистическая аура вокруг группы вызвала интерес и умножала догадки о его создателях.
Rhye – дуэт датского инструменталиста Робина Ганнибала и канадского музыканта Майка Милоша, обладателя уникального андрогинного вокала. Даже сейчас, через шесть лет после основания группы, все еще трудно поверить, что такие музыка и слова были сыграны и спеты мужчинами.
Лето на ВДНХ
Май – сентябрь, с 10.00
Расписание можно узнать тут
В прошлом году проект Лето на ВДНХ посетило более 2 млн киевлян и гостей украинской столицы.
Такое количество посетителей позволяет назвать парк самой популярной локацией для отдыха и семейного досуга на карте Киева, так и страны в целом.
Этим летом локация возвращается и превращается в главную пикник-зону города, с выступлениями стендап-артистов, музыкальными концертами, DJ-сетами, кинопоказами и другими активностями.
Всего более полусотни локаций для досуга с семьей, друзьями и любимыми.
Ранее Факты ICTV публиковали 10 самых ожидаемых концертов 2019 года.