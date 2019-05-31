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Факты / Lifestyle

Гороскоп на сегодня, 31 мая

Каким будет 31 мая для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

гороскоп

День подходит для большинства созидательных дел, различного рода начинаний, проявления инициативы.

Сегодня рекомендуется заняться исцеляющими процедурами, улучшением внешности, благоприятны также физические нагрузки.

Поездки и путешествия принесут много радости.

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Будет успешна юридическая активность.

Для завершения дел день неподходящий.

Возможны различные неожиданные, незапланированные ситуации. Подобного рода события лишь способствуют трансформации, которую можно пройти с пониманием и достоинством.

Благоприятно: стрижка волос, надевание новой одежды и украшений, начало поездок и путешествий.

Неблагоприятно: подстригание ногтей.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали гороскоп для всех знаков зодиака на июнь 2019.

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