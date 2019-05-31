Каким будет 31 мая для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.
День подходит для большинства созидательных дел, различного рода начинаний, проявления инициативы.
Сегодня рекомендуется заняться исцеляющими процедурами, улучшением внешности, благоприятны также физические нагрузки.
Поездки и путешествия принесут много радости.
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Будет успешна юридическая активность.
Для завершения дел день неподходящий.
Возможны различные неожиданные, незапланированные ситуации. Подобного рода события лишь способствуют трансформации, которую можно пройти с пониманием и достоинством.
Благоприятно: стрижка волос, надевание новой одежды и украшений, начало поездок и путешествий.
Неблагоприятно: подстригание ногтей.
К слову, ранее Факты ICTV публиковали гороскоп для всех знаков зодиака на июнь 2019.