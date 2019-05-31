В первые выходные лета киевляне смогут посетить лучшие события города. Куда пойти в этот уик-энд – расскажут Факты ICTV.

Можно посетить выступление Тhe ВЙО или концерт Gruppa Skryptonite. Также можно принять участие в фестивале Robotica.

Читайте: She Wants Revenge впервые выступят в Киеве

Факты ICTV собрали самые интересные события.

Тhe ВЙО

Теплый Ламповый

31 мая, 19.00

Стоимость: 200 грн

Купить билеты можно тут

Музыка Тһе ВЙО – это дикая смесь ска-панка, фанка, афробита и этники, умноженная на невероятную харизму каждого из семи музыкантов во главе с вокалистом Мирославом Кувалдиным.

На их большом сольном концерте в арт-клубе Теплый Ламповый ожидаются старые-добрые шлягеры в духе Ганжа и новые песни, которые накопились у группы за последнее время.

Sheetel

MonteRay Live Stage

31 мая, 20.00

Стоимость: 250-400 грн

Купить билеты можно тут

Sheetel – киевская dark-rock, piano-grunge группа, созданная в 2017 году бывшим участником Myopia Антоном Шителем и барабанщиком Антоном Аксеновым.

В декабре прошлого года Sheetel успели презентовать дебютный альбом MrWhite в клубе Mezzanine, но выступление в MonteRay Live Stage должно продемонстрировать результаты творческих экспериментов, в результате которых музыканты получили кардинально новое звучание старых треков.

Это выступление станет кульминацией истории загадочного мистера Уайта, лирического героя дебютной пластинки Sheetel, после которой ребята-музыканты продолжат работу над следующим релизом.

Gruppa Skryptonite

Stereo Plaza

31 мая, 20.00

Стоимость: 700-2600 грн

Купить билеты можно тут

Уже много чего сказано о феноменальной популярности Адиля Жалелова aka Скриптонит, главного хип-хоп-героя русскоязычной сцены, но факт остается фактом – ему удалось вернуть к жанру интеллектуальность, утонченность, рефлексию и самоиронию.

В декабре 2017 года Адиль в социальных сетях объявил, что устал от рэпа. Фанаты затаили дыхание в ожидании нового релиза.

В начале августа того же года Скриптонит выпустил первый релиз Gruppa Skryptonite Глупые и ненужные, а уже через несколько дней, 31 мая, впервые презентует его в киевском клубе Stereo Plaza.

Robotica

19-й павильон ВДНХ

1-2 июня

Стоимость: 120-150 грн

Купить билеты можно тут

Подробная программа мероприятия тут

На ВДНХ будет проходить Всеукраинский семейный Stem-фестиваль Robotica для всей семьи.

Уже 11-й год подряд фестиваль проводится в Киеве и каждый раз собирает более 10 тыс. посетителей.

В этом году тема фестиваля — Smart Cities. Конкурсанты построят более 600 роботов, которые в будущем смогут создавать умный транспорт, изменять энергосистемы города, прокладывать умные сети и искать альтернативные источники энергии.

В программе фестиваля

– национальный отбор на Всемирную олимпиаду World Robot Olympiad – одну из крупнейших олимпиад мира по робототехнике;

– архитектурный конкурс;

– мастер-классы от организаторов проекта Stem-школы Inventor;

– выставка-конкурс творческих работ по Lego;

– лекторий для родителей.

Также гостей ждут виртуальная реальность, батлы роботов, робоперегони, робофутбол, развлечения с дронами, квесты, выступление популярной группы Dside Band, FunUp зарядка с телеведущим и лидером спортивного движения JuniorZ Александром Педаном и еще много интересного.

Atomic Simao

ЮБК

1 июня, 20.00

Стоимость: 100 грн

Приобрести билеты можно на входе

Смесь психоделического и космического рока с привкусом трипового эйсид-джаза. Дитя музыкальной волны 60-х, вдохновленное электронной музыкой 90-х.

Группа удивляет инструментально-психоделическим джазом, а это редкое явление на украинской сцене.

Сформировавшись лишь пять лет назад, группа уже успела выпустить три альбома.

Этот современный космический рок заставит вас почувствовать себя в межгалактическом путешествии.

MONATIK

НСК Олимпийский

1 июня, 20.00

Стоимость: 449 грн

Купить билеты можно тут

В первый день лета MONATIK презентует свой третий студийный альбом на главной спортивной арене страны – НСК Олимпийский.

В альбоме будут представлены хиты То, от чего без ума, Жизнь поет, Зашивает душу, Цей день (feat Нина Матвиенко), Глубоко… (feat Надя Дорофеева).

Режиссером-постановщиком Stadium Show Love It Ритм выступит Денис Стульников, который режиссировал Live Show Vitamin D во Дворце спорта.

Шоу получило множество наград среди которых Лучшее концертное шоу по версии премии YUNA и национальной телевизионной премии Телетриумф.

Lords of the Sound & Didier Marouani

Театр им. И. Франко

1 июня, 17.00

Стоимость: 400-950 грн

Купить билеты можно тут

Оркестр Lords of the Sound и легенда европейской электронной сцены 80-90-х, фронтмен группы Space Дидье Маруани в первый день лета готовят сразу два космических концерта.

Композиции из лучших научно-фантастических фильмов в исполнении замечательных музыкантов на большой сцене театра имени Франко – это безоговорочный вариант культурного досуга на вечер субботы.

Интерстеллар, Гравитация, Звездные войны, Армагеддон, Аватар, Люди в черном, Пятый элемент, Назад в будущее 2001: Космическая одиссея и Стражи галактики – это первая кинематографическая часть выступления, после которой начнется программа хитов группы Space в неповторимом симбиозе электронной музыки и симфонического оркестра.

ТИК

Docker Pub

2 июня, 20.00

Стоимость: 500-6750 грн

Купить билеты можно тут

Весной 2005 года выпускники Винницкого педагогического университета основали музыкальный коллектив Трезвость и Культура, но днем рождения группы считается их первое выступление на разогреве Талиты Кум перед тысячной аудиторией.

2 июня группа, которую по суммарному количеству концертов по праву считают народной, отмечает 14-летие и приглашает всех фанатов присоединиться к празднованию в Docker Pub.

Только зажигательная музыка и только проверенные временем хиты: Злива, Волошки, Вчителька, Свєта, Сірожине пірожине и много других песен как из новых, так и из старых альбомов.

Ранее Факты ICTV выбрали лучшие ивенты, которые состоятся в июне в Киеве.