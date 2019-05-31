В прошлую пятницу стало известно, кого выбрал Никита Добрынин в финале Холостяка. В эфире Как выйти замуж Даша и Никита рассказали, как сложились отношения после проекта.

Избранницей Холостяка 9 Никита Добрынина стала Даша. Влюбленные во время проекта Как выйти замуж рассказали о том, как сложились их отношения после проекта.

Никита Добрынин во время ток шоу заявил, что он уже не холостяк. Поэтому он бесконечно счастлив, что рядом с ним невероятная и любимая девушка.

Пара призналась, что оказывается у них есть много общих знакомых.

После проекта Даша была удивлена ​​выбором Никиты, что он будет ходить на свидания теперь только с ней.

На следующий день после проекта пара поехала в Позитано в Италии. В общем они сейчас проводят много времени вместе и путешествуют. Влюбленные вместе ездили в Вену и Копенгаген.

В студии шоу Как выйти замуж Никита Добрынин сделал сюрприз любимой и подарил Даше ключи от новой квартиры.

Сегодня оба чувствуют себя любимыми и счастливыми.

К слову, ранее Факты ICTV писали, как развивались отношения Даши и Никиты.