Сезон отпусков уже почти начался и многие начинают планировать отдых. Однако не у всех есть возможность оставить дома своих любимцев.

Факты ICTV собрали для вас правила, которые помогут без лишних проблем отправиться в путешествие с домашним любимцем.

Коты и мелкие животные

Котов и других мелких домашних животных разрешено перевозить в вагонах всех категорий.

Вам не понадобится выкупать все места в купе. Исключение составляют вагоны СВ – в них понадобится выкупить все незанятые места, чтобы взять с собой кота, или другое мелкое животное.

Перевозить животное нужно в емкости жесткой конструкции (корзина, клетка, контейнер) с водонепроницаемым дном. Перед посадкой вам понадобится предъявить багажную квитанцию ​​и документ от ветеринара.

Читайте: Отдых в Одессе: жилье, пляжи, развлечения

Разместить животное придется на месте для ручной клади и во время поездки соблюдать санитарно-гигиенические нормы.

Стоит помнить, что перевозка домашних птиц разрешена только в общих вагонах местных и региональных поездов.

Собаки

Перевозка собак – задача несколько сложнее. Маленьких собачек (до 45 см) можно перевозить в емкостях с водонепроницаемым дном на руках хозяина, или на местах для ручной клади.

Больших собак нужно перевозить в наморднике и на поводке.

Возможность перевозки собак зависит и от типа вагона, в котором вы путешествуете. Так, в вагонах второго класса поездов Интерсити можно провозить до двух небольших собак.

В купейных вагонах собак можно провозить только при условии выкупа всех мест в купе, то же самое касается и поездов международного сообщения.

Во время путешествия на региональных поездах вам позволят перевозить крупных собак исключительно в крайних тамбурах первого или последнего вагона в сопровождении хозяина, а небольших собак можно разместить под сиденьями.

Незрячим пассажирам разрешено перевозить собак-поводырей в общих и плацкартных вагонах, но в купейном вагоне все равно придется выкупить все места в купе.

Не стоит забывать, что и при перевозке собак могут потребовать предъявить документ от ветеринара и придется соблюдать санитарные нормы.

К слову, Факты ICTV собрали необходимую информацию о перевозке ручной клади в авиакомпании МАУ.