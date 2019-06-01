1 июня украинцы будут праздновать День защиты детей.

День защиты детей в Украине будут отмечать традиционно 1 июня.

В этот день в Киеве будут организовываться детские фестивали и благотворительные мероприятия.

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Праздник появился в украинском календаре в 1998 году.

И хотя День защиты детей не является нерабочим днем, в этом году он приходится на субботу, поэтому прогулки будут еще приятнее.

Факты ICTV собрали пятерку лучших мест, куда можно сходить с ребенком.

Всеукраинский фестиваль для детей Flagman Kids

1 июня, 7.30

Озеро Тельбин, ул. Березняковская, 19а

Регистрация по электронному адресу [email protected] или по телефону 063-754-71-81

В честь Дня защиты детей Flagman запускает Всеукраинский фестиваль по рыбалке.

Гостей ждут

– соревнования в двух возрастных группах – до 8-ми лет и от 9-ти до 15-ти лет;

– гарантированный подарок каждому ребенку;

– победителям по одному кубку в каждой возрастной группе и медали всем призерам;

– ценные подарки победителям;

– кухня на костре

Friendly Family Fest 2019

1 червня, з 11.00 до 16.00

Парк ім. Островського, Воздухофлотский проспект

Празднование Дня защиты детей – хорошая возможность популяризировать благотворительность и напомнить обществу о необходимости помогать детям-сиротам и инвалидам.

Международный благотворительный фонд Жизнь с избытком подготовил благотворительную инклюзивную программу для детей.

В течение всего арт-пикника будут проводиться семейные мастер-классы, конкурсы, эстафеты и другие познавательно-развлекательные активности.

KidsBoomParty

1 июня, с 10.00 до 19.00

Игроленд, Sky Mall, проспект Генерала Ватутина, 2т

Гостей ждут мастер-классы по приготовлению шоколадной пиццы, командный KidsBoom челендж с подарками, флешмоб с танцами и показательные выступления Ассоциации хортинга.

Все желающие смогут принять участие и научиться некоторым приемам спортивного боевого искусства.

Также на событии будут бьюти-зона, показ мод от школы моделей Дюваль и угощение мороженым.

Киевский зоопарк

Зоопарк, проспект Победы, 32

Билеты: детский – 50 грн, взрослый – 100 грн

Поход в зоопарк – всегда беспроигрышный вариант.

Здесь можно не просто посмотреть на животных, но и покататься на аттракционах, поесть мороженого и сладкой ваты.

Ранее Факты ICTV писали о нескольких интересных лайфхаках для родителей, которые помогут быть ближе со своими детьми.