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Факты / Lifestyle

День защиты детей: лучшие поздравления

Международный день защиты детей отмечают 1 июня. Лучшие поздравления с Днем защиты детей, читайте в материале Фактов ICTV.

День защиты детей: лучшие поздравления

День защиты детей отмечают 1 июня в более чем 60 странах мира. Его цель – привлечение внимание к защите их прав. Это еще один повод вспомнить, насколько важна помощь детям и их воспитания.

Факты ICTV собрали для вас лучшие поздравления ко Дню защиты детей.

***

Милый праздник наступает —
День защиты всех детей,
Он семью объединяет,
Ближе делает, родней.

Пусть же будет мирным детство,
Пусть не молкнет звонкий смех,
Пусть летит от сердца к сердцу
Счастья радостный привет.

***

Самый классный праздник
Наступает летом.
Он наполнен радостью,
Смехом, солнцем, светом.

Первого июня
Деток поздравляем —
Мальчиков и девочек.
Счастья им желаем!

Дарим им конфеты,
Книжки и игрушки.
В этот день веселый
Им не будет скучно.

Ведь для них сегодня
Все, что есть на свете.
Главное, чтоб были
Счастливы все дети!

***

Дети — это наше счастье,
И об этом знают все.
Пусть же жизнь будет прекрасной
У всех деток на Земле!

В этот праздник пожелаю
Море радостных минут.
Смех, улыбки и веселье
Пускай рядышком идут!

***

Хочу, чтоб дети всей земли
Спокойно жили, не страдая.
Пускай купаются в любви,
Смеются радостно, играют.

Пусть не болеют никогда
И их никто не обижает.
Пусть будут счастливы всегда,
Пусть Бог от бед их защищает.

***

С Днем защиты всех детишек
Поздравляем на земле,
Детям нужно улыбаться,
Не грустить и не болеть,
Пусть их детство будет ярким
Без забот и без проблем,
Волшебства, чудес и счастья
Мы желаем детям всем!

***

Дети — это наше счастье,
Наше главное богатство.
Ребятишкам мы желаем
Чаще, больше улыбаться.

Поздравляем всех девчонок
И мальчишек с Днем детей.
Будут пусть они здоровы,
Жизнь их будет веселей!

Читайте: День защиты детей 2019: куда пойти в Киеве

Ранее Факты ICTV рассказывали историю Дня защиты детей.

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