1 июня отмечается Международный день защиты детей. Лучшие поздравления в открытках собрали для вас Факты ICTV.

Международный день защиты детей отмечается 1 июня. Этот праздник отмечают в более чем 60 странах мира.

Официальной датой создания Международного дня защиты детей считают 1949 год. Именно тогда в Париже состоялась специальная сессия, во время которой было решено учредить детский праздник.

Это было обусловлено положением детей в послевоенный период. Многие из них остались сиротами и без крыши над головой.

В 1989 году ООН представила Конвенцию о правах ребенка. Украина начала отмечать этот день с 1998 года.

Лучшие поздравления в открытках с Международным днем ​​защиты детей собрали для вас Факты ICTV.

































День защиты детей – поздравления в картинках / 8 фотографий

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К слову, ранее Факты ICTV писали, куда пойти в Киеве на Международный день защиты детей.