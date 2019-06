Вот и пришел июнь, а это значит, что E3 2019 уже на пороге и вскоре геймеров ждет большое количество новостей о видеоиграх. Факты ICTV подготовили расписание пресс-конференций, чтобы вы ничего не пропустили.

E3 2019 пройдет с 11 по 13 июня, но пресс-конференции, по традиции, проводятся немного раньше. Стоит также вспомнить о том, что Sony впервые за долгое время не проведет традиционную пресс-конференцию.

На сегодняшний день расписание пресс-конференций выглядит следующим образом:

EA Play – несколько прямых трансляций, первая из которых начнется 8 июня 19.30 (по киевскому времени);

пресс-конференция Microsoft – 9 июня 23.00;

пресс-конференция Bethesda – 10 июня 3.30;

PC Gaming Show – 10 июня 20.00;

пресс-конференция Limited Run Games – 10 июня 22.00;

пресс-конференция Ubisoft – 10 июня 23.00;

пресс-конференция Square Enix – 11 июня 4.00;

Nintendo Direct – 11 июня 19.00;

Теперь давайте пройдемся по тем видеоиграм, которые мы можем увидеть на E3 2019.

Microsoft

В прошлом году компания Microsoft изрядно попотела для того, чтобы действительно порадовать геймеров большим количеством новинок. А отсутствие Sony на E3 2019 говорит о том, что большинство самых ярких мультиплатформенных анонсов мы увидим именно на пресс-конференции Microsoft.

С уверенностью можно сказать, что CD Project Red не собираются изменять традициям и привезут свою новую видеоигру Cyberpank 2077 на пресс-конференцию Microsoft. Ждем нового геймплея и анонса хотя бы года, в котором польская видеоигра попадет на прилавки магазинов.

Смело можно ждать и новой информации о Halo Infinite, который Microsoft анонсировали на прошлой пресс-конференции E3. Известно, что среди эксклюзивов Microsoft на пресс-конференции появится и Gears of War 5, который, скорее всего, выпустят в этом году.

На пресс-конференции мы можем увидеть и Dying Light 2, который анонсировали еще в прошлом году. Вполне возможно, что нам покажут новые элементы геймплея, а также расскажут о дате выхода.

Также прошел слух о том, что Джордж Мартин консультировал известную японскую студию From Software (Dark Soul, Bloodborne, Sekiro: Swadows Die Twice). Будет ли это японская версия Игры престолов или что-то абсолютно новое, мы сможем узнать уже совсем скоро.

Кроме того, Microsoft могут приоткрыть завесу тайны над игровой платформой компании следующего поколения.

Bethesda

У любимчиков многих геймеров по всем миру Bethesda все должно быть весьма прогнозируемо. Во-первых, на пресс-конференции компании должны рассказать о дате выхода Doom Ethernal, который обещали выпустить в этом году.

Во-вторых, на E3 2019 Bethesda должна поделиться новой информацией о новой RPG Starfield, которая выйдет до The Elder Scrolls VI. Возможно мы даже впервые увидим геймплей новинки.

Также возможны и сюрпризы от компании в виде новых видеоигр от Arkane Studios (серия Dishonored, Prey) и Tango Gameworks (серия The Evil Within).

Ubisoft

Еще до начала E3 2019 Ubisoft продемонстрировали, что приедут на выставку не с пустыми руками. Однако спешу разочаровать фанатов Assassin’s Creed, ведь сама компания заявила, что в этом году не стоит ожидать новой части серии. Вполне возможно, как и планировалось ранее, на замену популярной серии в этом году придет третья часть недооцененной Watch Dogs.

Должна появиться на пресс-конференции и Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, которую анонсировали незадолго до E3 2019. Можно допустить, что Ubisoft покажут еще немного геймплея Skull & Bones и объявят точную дату релиза.

Может компания порадовать игроков и датой выхода Beyond Good and Evil 2, появление которого на пресс-конференции Ubisoft стало своеобразной традицией.

Любит Ubisoft и сюрпризы, а потому ждем и надеемся на новую видеоигру по South Park, а также возвращения популярных серий Splinter Cell и Rayman.

Стоит не забывать, что разработчик всегда умел удивлять анонсами, которые мало кто мог себе представить (For Honor, Steep, Mario + Rabbids), а потому можно предположить, что E3 2019 не станет исключением и игроки увидят нечто удивительное.

Square Enix

Компании Square Enix редко удавалось выделяться своей пресс-конференцией на общем фоне, но это не значит, что она не может удивить своими анонсами. Впервые за долгое время геймерам представили Final Fantasy VII Remake и обещали больше новостей в июне, потому можно предположить, что видеоигра появится на пресс-конференции.

Также известно, что уже длительное время в разработке находится видеоигра по Мстителям и компания уже подтвердила, что ее впервые покажут на E3 2019.

Фанатов Deus Ex не оставляют надежды на то, что на пресс-конференции Square Enix мы узнаем хоть немного о новой части серии, ведь в прошлом году распространялась информация о том, что работа над франшизой не остановлена.

Под крылом Square Enix ведется и разработка неанонсированной видеоигры в жанре Shooter от People Can Fly, которые подарили геймерам трилогию Gears of War.

Nintendo

Не нужно отодвигать на второй план и Nintendo, хоть и ждать чего-то невероятного от них не стоит. Лето заполонят эксклюзивные видеоигры на игровую платформу Nintendo Switch, потому большую часть трансляции компания должна посвятить именно им.

Однако увидеть новый геймплей Super Mario Maker 2, Fire Emblem: Three Houses, Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order и Astral Chain – это тоже большой плюс для игроков.

Возможно, мы наконец-то увидим геймплей и дату выхода Bayonetta 3, которую анонсировали еще в 2017 году или нам приоткроют завесу над разработкой новой части Metroid, которую недавно решили полностью переделать.

Не забываем про Sony

Хотя Sony и заявила, что не собирается проводить традиционную пресс-конференцию, в последнее время компания запустила State of Play, на котором делится новостям о грядущих новинках на PlayStation 4.

Именно во время такой трансляции компания показала новый трейлер Final Fantasy VII Remake, а потому можно предположить, что PlayStation, как порядочный бренд, не собирается полностью пропускать E3 2019.

Если же State of Play все же состоится, то можно ожидать новых подробностей о Final Fantasy VII Remake и новой информации об одном из грядущих эксклюзивов на PlayStation 4, среди которых Last of Us 2, Death Stranding и Ghost of Tsushima.

К слову, 29 мая опубликовали новый трейлер Death Stranding, в котором указали дату выхода видеоигры.