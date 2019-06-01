Сегодня 1 июня, а это значит, что в Украину наконец пришло лето. Факты ICTV собрали для вас лучшие поздравления в открытках с первым днем лета.
С первым днем лета сегодня украинцы поздравляют родных, друзей и близких.
Лето практически по все территории Украины началось как подобает – жарой.
Поэтому как нельзя кстати будет отправить близким солнечную открытку, подборку которых сделали для вас Факты ICTV.
Поздравления с первым днем лета в картинках / 7 фотографий
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К слову, 1 июня отмечают также Международный день защиты детей – лучшие поздравления в открытках с этим праздником можно найти у нас на сайте.
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