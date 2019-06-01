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Поздравления с первым днем лета в картинках

Сегодня 1 июня, а это значит, что в Украину наконец пришло лето. Факты ICTV собрали для вас лучшие поздравления в открытках с первым днем ​​лета.

Поздравления с первым днем лета в картинках

С первым днем лета сегодня украинцы поздравляют родных, друзей и близких.

Лето практически по все территории Украины началось как подобает – жарой.

Поэтому как нельзя кстати будет отправить близким солнечную открытку, подборку которых сделали для вас Факты ICTV.

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Поздравления с первым днем лета в картинках / 7 фотографий

Читайте: День защиты детей 2019: куда пойти в Киеве

К слову, 1 июня отмечают также Международный день защиты детей – лучшие поздравления в открытках с этим праздником можно найти у нас на сайте.

Фото: Dreamstime

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