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Факты / Lifestyle

День молодежи, Конституции и Троица: какие праздники ждут украинцев в июне

В июне украинцев ждет немало праздников. Факты ICTV собрали для вас все важные даты – от государственных и церковных до неофициальных.

День молодежи, Конституции и Троица: какие праздники ждут украинцев в июне

В июне украинцы будут отдыхать два дополнительных дня -17 и 28 июня.

Государственные праздники

16 июня – Троица (дата меняется каждый год)

28 июня – День Конcтитуции Украины

Кроме государственных праздников, в июне украинцев ждет много религиозных и неофициальных дат.

Неофициальные праздники

1 июня – Международный день детей (День защиты детей)

6 июня – День журналиста в Украине

9 июня – Международный день друзей

14 июня – Международный день блогера

16 июня – День медицинского работника (третье воскресенье июня)

25 июня – День таможенной службы Украины

27 июня – Международный день рыболовства

30 июня – День молодежи Украины (последнее воскресенье июня)

Религиозные праздники

6 июня  Вознесение Господне (дата меняется каждый год)

7 июня – третье Обретение главы Иоанна Предтечи (однодневный пост)

 

15 июня – Троицкая родительская суббота

16 июня – Святая Троица или Пятидесятница (дата меняется каждый год)

с 17 по 23 июня – Троицкая сплошная седмица

24 июня – начало многодневного Петровского поста

Читайте: Государственные праздники Украины – календарь на 2019 год

К слову, ранее мы писали о 10 причинах поехать в Одессу на выходные.

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