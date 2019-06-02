В июне украинцев ждет немало праздников. Факты ICTV собрали для вас все важные даты – от государственных и церковных до неофициальных.
В июне украинцы будут отдыхать два дополнительных дня -17 и 28 июня.
Государственные праздники
16 июня – Троица (дата меняется каждый год)
28 июня – День Конcтитуции Украины
Кроме государственных праздников, в июне украинцев ждет много религиозных и неофициальных дат.
Неофициальные праздники
1 июня – Международный день детей (День защиты детей)
6 июня – День журналиста в Украине
9 июня – Международный день друзей
14 июня – Международный день блогера
16 июня – День медицинского работника (третье воскресенье июня)
25 июня – День таможенной службы Украины
27 июня – Международный день рыболовства
30 июня – День молодежи Украины (последнее воскресенье июня)
Религиозные праздники
6 июня – Вознесение Господне (дата меняется каждый год)
7 июня – третье Обретение главы Иоанна Предтечи (однодневный пост)
15 июня – Троицкая родительская суббота
16 июня – Святая Троица или Пятидесятница (дата меняется каждый год)
с 17 по 23 июня – Троицкая сплошная седмица
24 июня – начало многодневного Петровского поста
Читайте: Государственные праздники Украины – календарь на 2019 год
К слову, ранее мы писали о 10 причинах поехать в Одессу на выходные.