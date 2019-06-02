Каким будет 2 июня для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.
Неблагоприятный день для старта важных проектов, но для завершения – это самое подходящее время.
В эмоциональном плане возможны вспышки гнева и раздражения.
Это связано с тем, что заканчивается лунный месяц.
Сегодня могут удаваться любые действия, связанные с использованием огня и тепла.
Читайте: Гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня
День желательно посвятить обыденным делам, нежелательно принимать важные решения, и постарайтесь исключить действия, связанные с водой.
Неблагоприятно: подстригание ногтей, стрижка волос, начало поездок и путешествий.
К слову, ранее Факты ICTV публиковали гороскоп для всех знаков зодиака на июнь 2019.
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