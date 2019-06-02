Каким будет 2 июня для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

Неблагоприятный день для старта важных проектов, но для завершения – это самое подходящее время.

В эмоциональном плане возможны вспышки гнева и раздражения.

Это связано с тем, что заканчивается лунный месяц.

Сегодня могут удаваться любые действия, связанные с использованием огня и тепла.

Читайте: Гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня

День желательно посвятить обыденным делам, нежелательно принимать важные решения, и постарайтесь исключить действия, связанные с водой.

Неблагоприятно: подстригание ногтей, стрижка волос, начало поездок и путешествий.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали гороскоп для всех знаков зодиака на июнь 2019.