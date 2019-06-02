Геомагнитные вспышки ожидаются 3, 19, 27 и 28 июня.
Мощные магнитные бури в июне ожидаются 3, 19, 27 и 28.
Во время этих магнитных бурь украинцы могут ощущать повышенное эмоциональное напряжение. Их последствия могут быть заметны и на следующий день.
Слабые магнитные бури ожидаются 2, 7, 8, 12, 13, 16, 18, 20, 26, 29 июня.
Эти магнитные бури также влияют на настроение и здоровье, но они не будут столь опасны.
Читайте: Погода будет подкидывать сюрпризы: каким будет лето 2019
Во период магнитных бурь рекомендуется тщательно следить за питанием, пить больше воды, соблюдать режим сна и не перенапрягаться.
Также будут полезными прогулки на свежем воздухе.
Магнитные бури: действительно ли влияют на здоровье и настроение?
К слову, во время магнитных бурь человек может ощутить сонливость, рассеянность и раздражительность.
Ранее Факты ICTV публиковали календарь магнитных бурь на 2019 год.
Источник: СТБ