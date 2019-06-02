День журналиста ежегодно отмечается в Украине 6 июня. Когда журналисты начали праздновать профессиональный праздник, узнавайте в материале Факты ICTV.

День журналиста ежегодно отмечается 6 июня согласно указу президента Украины от 25. 05. 1994 года, потому что в этот день Союз журналистов Украины в 1992 году присоединилась к Международной федерации журналистов.

Слово – оружие. Поэтому стоит отдать должное профессиональным журналистам за плюрализм мнений, принципиальность в работе и за взвешенное незаангажированное освещения событий.

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Это профессиональный праздник журналистов, корреспондентов и репортеров – всех, чья работа связана со средствами массовой информации.

Они занимаются сбором, обработкой и донесением интересных, актуальных и важных новостей к гражданам страны.

Напомним, журналист Фактов недели на ICTV Александр Визгин получил награду за участие в АТО.