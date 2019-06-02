PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Ученые назвали признак высокого интеллекта

Ученые пришли к выводу, что одним из признаков интеллекта является забывчивость.

Ученые назвали признак высокого интеллекта

О высоком интеллекте может свидетельствовать забывчивость. К такому выводу пришли ученые из Университета Торонто.

Это касается прежде всего мелочей: забыл пароль от аккаунта, вынести мусор или оставил дома телефон. Все это не является признаком плохой памяти или низкого интеллекта, а скорее наоборот.

По мнению ученых, если человек запоминает все подряд, то ему трудно принимать решения, так как в голове накапливается слишком много конкурирующей информации. Мозг достаточно умного человека устроен таким образом, что он забывает ненужную ему информацию, облегчая тем самым процессы мышления и принятия решений.

– Важно, чтобы мозг забыл не относящиеся к делу детали и вместо этого сосредоточился на том, что поможет принимать решения в реальном мире, — говорит один из участников исследования профессор Блейк Ричардс.

Читайте: Брак и рождение детей делают женщин несчастными – ученые

К слову, ранее мы писали про топ-3 самых умных знака зодиака.

Источник: 4PDA

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Красное мясо снижает риск развития опасного заболевания – ученые
Брак и рождение детей делают женщин несчастными – ученые
Уровень мирового океана поднимется на два метра к 2100 году – ученые
В мире начали пить больше алкоголя – ученые
Как остановить распространение ВИЧ – ученые назвали способ
Ученые нашли в хлебе опасное вещество
Вживляется в мозг: ученые создали имплант для чтения мыслей
Ответ на языке. Найден новый способ борьбы с ожирением
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка