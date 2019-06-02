Ученые пришли к выводу, что одним из признаков интеллекта является забывчивость.

О высоком интеллекте может свидетельствовать забывчивость. К такому выводу пришли ученые из Университета Торонто.

Это касается прежде всего мелочей: забыл пароль от аккаунта, вынести мусор или оставил дома телефон. Все это не является признаком плохой памяти или низкого интеллекта, а скорее наоборот.

По мнению ученых, если человек запоминает все подряд, то ему трудно принимать решения, так как в голове накапливается слишком много конкурирующей информации. Мозг достаточно умного человека устроен таким образом, что он забывает ненужную ему информацию, облегчая тем самым процессы мышления и принятия решений.

– Важно, чтобы мозг забыл не относящиеся к делу детали и вместо этого сосредоточился на том, что поможет принимать решения в реальном мире, — говорит один из участников исследования профессор Блейк Ричардс.

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Источник: 4PDA