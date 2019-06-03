PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Гороскоп на сегодня, 3 июня

Каким будет 3 июня для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

Гороскоп на сегодня, 3 июня

В целом день для дел достаточно благоприятный. Однако в эмоциональном плане может возникать дисбаланс и резкие реакции на происходящее. Вторая половина дня (после 13.05) более благоприятна для дел. Сегодня важно держать фокус внимания на созидательных поступках, заниматься садоводством, уделить внимание своему здоровью.

Все, что относится к разрушающим и агрессивным ситуациям, может на длительный срок сохраниться, поэтому желательно таких событий не допускать и не реагировать на провокации.

Благоприятно находиться в уединении на природе, созерцать, соблюдать пост. Социальные контакты желательно свести к минимуму. Хорошо заниматься благотворительностью и пожертвованиями, ухаживать за пожилыми людьми, оказывать помощь сиротам, животным, развивать смирение и терпимость.

Неблагоприятно: подстригание ногтей.

Читайте: Топ-3 самых умных знака зодиака

К слову, ранее Факты ICTV публиковали гороскоп для всех знаков зодиака на июнь 2019.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка