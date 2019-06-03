Гороскоп на неделю с 3 по 9 июня 2019 года для представителей всех знаков зодиака – в эксклюзивном материале Фактов ICTV.

Подробный гороскоп на неделю с 3 по 9 июня составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Гороскоп для Овнов

Нервозность, рассеянность и раздражительность мешают объективно воспринимать действительность. Для умственного труда – неблагоприятный период, а физические действия могут привести к травмам. Сложно устанавливать контакт с близкими людьми. Кроме того, не на лучшем уровне будут умственные способности и память. Сузьте свой круг общения до минимума, откажитесь от заключения сделок, подписания важных бумаг и работы с документами.

Гороскоп для Тельцов

Повышается творческая активность, которая будет проявляться в профессиональной деятельности, в зависимости от вашего духовного потенциала и полученных знаний. Благополучный период для деловых переговоров, подписания соглашений и творчества. Вам удастся эффектно выразить свои идеи, ввести на работе некоторые новшества и усовершенствования, оптимальным образом организовать применение умственного потенциала ваших сотрудников.

Гороскоп для Близнецов

Вы становитесь чувствительными к словам и интонации, с которой они произносятся. На первый план выходит интуитивное восприятие сведений. Также вы чувствуете, что стоит за теми или иными высказываниями. Восприятие информации в эти дни становится достаточно субъективным, избирательным и часто несоответствующим ситуации. Важные и полезные данные могут быть отторгнуты вами. В целом в эти дни мысли заняты личными и семейными делами.

Гороскоп для Раков

Усиливается романтическое настроение, вы становитесь сентиментальными, склонными к мечтательности и воспоминаниям. Отношения с противоположным полом становятся более задушевными и эмоционально наполненными. Сильнее проявляется материнский инстинкт, желание покровительствовать и опекать. Период налаживания отношений с родителями. Есть вероятность попасть под сильное постороннее влияние, так как любое проявление сочувствия вызывает у вас доверие к человеку.

Гороскоп для Львов

Вы становитесь восприимчивы к знакам внимания и комплиментам. Склонны приукрашивать действительность, у вас появляется сильная тяга к удовольствиям и отдыху. Хорошо работает голова – легко схватываете идеи и предложения что-либо сделать или организовать. Отношения с коллегами и начальством – хорошие, можно воспользоваться подходящим моментом для просьб и предложений. Благоприятное время для занятий с детьми.

Гороскоп для Дев

Появление новых идей и их признание. Продуктивный период для обмена мнениями, брифингов и конференций. Благоприятное время для начала служебных и творческих командировок, заключения сделок, подписания контрактов и других важных бумаг. Работа с документами, возможно, доставит хлопоты, но завершится удачно. Новые деловые связи и полезные знакомства помогут обрести уверенность в себе. Повышается контактность, подвижность, а также вы ощутите легкость в выражении ваших чувств.

Гороскоп для Весов

Трудности в контактах, сумбурность происходящего вокруг вас мешают в деловой жизни, при общении с высокопоставленными лицами, начальством и официальными организациями. Работа, требующая точности и скрупулезности, нежелательна в этот период. Не рассчитывайте на ваших партнеров – они вполне могут нарушить данные обязательства. Не ищите экстравагантных решений проблем – самонадеянность и хитрость в дальнейшем обернутся против вас.

Гороскоп для Скорпионов

Легкость протекания мыслительных процессов, обострение умственного восприятия, памяти и интуиции, коммерческой хватки помогут вам решить многие производственные и деловые проблемы. Хорошее время для заключения сделок, договоров, подписания важных бумаг. Активизируются общественные связи, завязываются новые полезные знакомства. Благоприятный период для выступлений и воздействия на умы. Удачно сложатся командировки, посещение официальных организаций.

Гороскоп для Стрельца

Несмотря на внешнее благополучие, не получится выйти победителем из ситуаций, связанных с конкуренцией. Сейчас не время сопротивляться чужой власти или показывать надменность и агрессивность. После вашего дня рождения успевает пройти шесть месяцев – достаточное время для того, чтобы оценить все свои плюсы и минусы, скорректировать планы на будущее. Вам присуща строгость и своеволие, а нужна – доброта. Если вы связаны деловыми отношениями с любимым человеком, то в плане бизнеса сможете многое совершить.

Гороскоп для Козерогов

Столкновения из-за идей и мнений, затрудненность в общении, невозможность выразить свои интересы и взгляды. Однако если вы сможете обуздать свою внезапную гордыню и самонадеянность, то сможете найти немало точек соприкосновения с деловыми партнерами, компаньонами и начальством. Лучше отложить походы в официальные места и государственные учреждения. В вас просыпается дух противоречия, можете произносить вещи, о которых потом пожалеете. Лучше прекратить на время свою деловую активность. Также вы сами почувствуете, что творческая работа дается вам с трудом.

Гороскоп для Водолеев

Увеличение жизненной силы и трудоспособности. Вы почувствуете гармонию тела и духа, а также уверенность в себе. Собственные идеи будут приведены в действие. Открываются новые перспективы, поэтому нужно заняться самообразованием. Возрастание сердечности, доброжелательности и дружелюбия помогут вам избавиться даже от затянувшихся конфликтов с любимыми или членами семьи. Занимайтесь с детьми развивающими играми, принимайте участие в делах ваших взрослых детей.

Гороскоп для Рыб

Знания, которые вы получите в этот период, откладываются надолго, и вы сможете ими успешно воспользоваться. Вы выглядите уверенно, заражаете творческим и деловым азартом, являетесь хорошим примером для младших служащих. Благоприятный период для реорганизаций на службе с целью повышения производительности труда, внедрения передовых методов, переориентации на новый вид деятельности. Вы сможете договориться с начальством и эффективно высказать свои идеи, соображения, обрисовать свою позицию и интересы.

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