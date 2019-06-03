PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Новолуние 3 июня 2019 года – что можно и нельзя делать

Первое летнее новолуние 2019 года произошло сегодня, 3 июня. Что можно и нельзя делать в новолуние, узнали Факты ICTV.

Новолуние 3 июня 2019 года – что можно и нельзя делать

Новолуние 3 июня 2019 – первое летнее новолуние этого года. Оно произошло в 13.01 по киевскому времени в созвездии Близнецов.

По словам астрологов, новолуние в июне 2019 принесет удачу Ракам, Тельцам, Девам, Козерогам и Скорпионам.

Что можно делать в новолуние 

В этот день можно заниматься несложной работой и доделывать неоконченные дела, налаживать связи и расширять авторитет.

Кроме того, сегодня прекрасный день для размышлений о высших смыслах и подведения итогов.

Действуйте по воле вдохновения. Начав реализовывать планы сегодня, вы сможете обеспечить себе половину успеха.

Читайте: Китайский луноход сделал открытие на обратной стороне Луны

Что нельзя делать в новолуние 

В новолуние лучше не оставаться в одиночестве и не ссориться с близкими. Кроме того, старайтесь не делиться планами с посторонними и безоговорочно верить людям.

Не привязывайтесь сегодня к вещам и людям. Любая зависимость может обернуться упадком сил и ощущением неполноценности.

Не совершайте крупные покупки и не будьте легкомысленными в денежных вопросах.

Мы также публиковали даты магнитных бурь в июне.

Фото: Pixabay

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка