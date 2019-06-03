Первое летнее новолуние 2019 года произошло сегодня, 3 июня. Что можно и нельзя делать в новолуние, узнали Факты ICTV.

Новолуние 3 июня 2019 – первое летнее новолуние этого года. Оно произошло в 13.01 по киевскому времени в созвездии Близнецов.

По словам астрологов, новолуние в июне 2019 принесет удачу Ракам, Тельцам, Девам, Козерогам и Скорпионам.

Что можно делать в новолуние

В этот день можно заниматься несложной работой и доделывать неоконченные дела, налаживать связи и расширять авторитет.

Кроме того, сегодня прекрасный день для размышлений о высших смыслах и подведения итогов.

Действуйте по воле вдохновения. Начав реализовывать планы сегодня, вы сможете обеспечить себе половину успеха.

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Что нельзя делать в новолуние

В новолуние лучше не оставаться в одиночестве и не ссориться с близкими. Кроме того, старайтесь не делиться планами с посторонними и безоговорочно верить людям.

Не привязывайтесь сегодня к вещам и людям. Любая зависимость может обернуться упадком сил и ощущением неполноценности.

Не совершайте крупные покупки и не будьте легкомысленными в денежных вопросах.

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