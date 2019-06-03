Пришел июнь, а это значит, что E3 2019 уже совсем близко. Скоро мы узнаем о видеоиграх, которые появятся на прилавках в ближайшие годы, но не стоить забывать и о проектах, которые выйдут в июне.

Факты ICTV собрали пять самых интересных видеоигр июня 2019 года.

Стоит сказать, что в этом месяце также выйдет видеоигра The Sinking City от украинских разработчиков, которая, хоть и не попала в нашу пятерку, все же достойна вашего внимания.

Bloodstained: Ritual of the Night

Очень долго фанаты жанра Metroidvania ждали новую видеоигру от продюсера серии Castlevania Коджи Игараши и вот, спустя четыре года после успешной кампании на Kickstarter, игроки увидят наследника легендарной видеоигры.

В Bloodstained: Ritual of the Night во главу повествования вместо вампиров станут алхимики. Игроки возьмут под контроль девушку по имени Мириам, которая стала подопытным кроликом для алхимиков, но получила возможность использовать демоническимие способности.

Теперь ей предстоит выступить против гильдии алхимиков и предотвратить вторжение демонов в мир.

Геймплей остается верным традициям жанра и напоминает серию Castlevania после Symphony of the Night. Вам придется исследовать огромный замок, уничтожать демонов, получать их силы, сражаться с многочисленными боссами, что даст возможность попасть в ранее недоступные локации.

Bloodstained: Ritual of the Night прекрасно подойдет и если вы только хотите познакомиться с жанром Metroidvania, и если вы уже являетесь фанатом таких игр, как Castlevania, Metroid, Hollow Knight, Guacamelee и т.д.

Дата выхода: 18 июня

Платформы: PS4, Xbox One, Nintendo Switch, ПК

Crash Team Racing Nitro-Fueled

В последнее время стало модным возвращать к жизни старые видеоигры, придавая им совершенно новые краски. После Crash Bandicoot N’sane Trilogy и Spyro Reignited Trilogy игроки увидят Crash Team Racing Nitro-Fueled.

Видеоигра будет включать в себя контент не только оригинального Crash Team Racing, но и добавит новые вещи из Crash Nitro Kart и Crash Tag Team Racing. Также нас ждут полностью переработанные модели окружения и персонажей, как это было в других подобных ремейках.

Добавят в видеоигру и вещи, которых не было в оригинальной части. Например, появится в Crash Team Racing Nitro-Fueled сетевая игра, а также обновленный режим приключения.

Стоит заметить, что режим приключения будет доступен в Классическом и Нитро вариантах. В первом будет тот контент, который присутствовал в оригинальной видеоигре, а Нитро режим предоставит возможность менять персонажей и гоночные карты, добавит вещи из других частей и позволит выбирать сложность игры.

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Не стоит ждать от Crash Team Racing Nitro-Fueled реалистичного управления картами или чего-то в таком духе. Он больше напоминает серию Mario Kart, однако имеет ряд своих механик, которые выделяют его на общем фоне.

Если вы давно хотели поиграть в хорошую аркадную гонку, которая подойдет как для серьезных соревнований по сети, так и для посиделок с друзьями, то Crash Team Racing Nitro-Fueled – идеальный вариант, особенно если вы уже устали от Mario Kart.

Дата выхода: 21 июня

Платформы: PS4, Xbox One, Nintendo Switch

Samurai Shodown

Жанр Fighting расцвел на восьмом поколении игровых консолей, благодаря чему мы увидели возвращение таких хитов, как Dead or Alive, King of Fighters и Soul Calibur. В этом месяце к ним присоединится еще одна классическая серия под названием Samurai Shodown.

Выглядит двенадцатая часть серии действительно прекрасно. Такое ощущение, что нарисованные акварельными красками персонажи сошли с холстов и готовы столкнуться в поединке на смерть.

В отличие от многих представителей жанра, Samurai Shodown сконцентрирован не на сложных комбо, а на умении “читать” и “открывать” своего оппонента.

Иногда будет достаточно одного точного удара мечом для того, чтобы переломить ход сражения, потому видеоигра прекрасно подойдет тем, кто только начинает знакомство с жанром.

В Samurai Shodown нас ожидают 16 уникальных персонажей и привычные режимы, среди которых история и сетевая игра. Классический Fighting возвращается по запросам фанатов, но вот надолго ли?

Дата выхода: 25 июня

Платформы: PS4, Xbox One, Nintendo Switch, ПК

Super Mario Maker 2

Если вы соскучились за платформингом, то самое время обратить внимание на Super Mario Maker 2, который выйдет в конце месяца.

Главная прелесть предшественника – возможность создавать собственные уровни – останется и даже немного «вырастет». Как и раньше, игроки смогут создавать свои уровни для Марио, используя различные инструменты из видеоигр серии Super Mario.

В этот раз в список добавят Super Mario 3D World, со своими уникальными вещами, которых не было в других частях серии.

Появятся в Super Mario Maker 2 и различные кооперативные режимы, среди которых соревнование с другими игроками и возможность вместе создавать уровни.

Для любителей одиночной игры здесь есть и Сюжетный режим, который состоит из 100 уровней и расскажет о том, как Марио помогает перестроить замок принцессы Пич.

Дата выхода: 28 июня

Платформы: Nintendo Switch

Judgment

Последним, но не менее интересным, в нашем списке оказался новый проект от Ryu Ga Gotoku Studio, которая известна серией Yakuza. И Judgment сохранит многие детали, которые так полюбились фанатам этой Action-adventure.

Игроки возьмут на себя роль частного детектива Такаюки Ягами, который расследует серийные убийства в Камурочо. Разработчики стараются держать подробности сюжета в тайне, ведь он всегда играл большую роль в серии Yakuza.

В Judgment эта традиция сохранится, потому от видеоигры можно ждать интересной криминальной истории о войне мафиозных кланов.

Геймплей не перетерпел множества изменений, и все знакомые с Yakuza смогут быстро освоить его основы. Известно, что для сражений у игрока будет два стиля – Тигра и Журавля. Первый позволяет эффективно сражаться с большим количеством врагов, а второй – быстро расправляться с группой противников.

Не уберут из Judgment и Heat действия, которые позволяют быстро и стильно расправляться с бандитами при соблюдении определенных условий.

Но не обойдется и без нововведений. Кроме сражений, игроку нужно стать частным детективом и расследовать дела. Придется не только собирать улики, но и преследовать подозреваемых, делать компрометирующие фотографии, маскироваться и многое другое.

Если Мафия для вас уже не та, а интересных криминальных видеоигр вам не хватает, то Judgment прекрасно подойдет для того, чтобы скоротать несколько вечеров.

Дата выхода: 25 июня

Платформы: PlayStation 4

К слову, Sony опубликовала новый трейлер и дату выхода Death Stranding, который станет эксклюзивом на PlayStation 4.

Фото: 505 Games, Crash Bandicoot, SNK, Nintendo, SEGA

Видео: 505 Games, PlayStation Europe, PlayStation, Nintendo,