Марсоход Curiosity нашел на Красной планете отложения марсианской глины, что свидетельствует о существовании воды на Марсе.

На Марсе на склонах горы Шарп удалось найти самые большие отложения глины, что было одной из главных задач космического аппарата Curiosity.

Марсоход Curiosity подтвердил наличие глинистых минералов в двух образцах из кратера Гейла.

Глина подтверждает, что в прошлом в кратере находилась значительное количество воды и вполне возможно, что скалы в регионе сформировались из слоев осадочных отложений и грязи озер.

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Залежи глины фиксировали и в других областях Красной планеты, однако в новых образцах содержится самое большое количество глинистых материалов.

Член команды Curiosity Скотт Гузевич рассказал, что именно залежи глины стали одной из причин, по которой для исследования выбрали кратер Гейла.

К слову, китайский космический аппарат обнаружил на обратной стороне Луны два типа пород мантии спутника.

Источник: Science Alert