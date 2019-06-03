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Факты / Lifestyle

С Днем Елены: поздравления с именинами

День ангела Елены празднуют 3 июня. Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с именинный Елены для друзей и родственников.

День Матері 2019

3 июня День ангела Елены, поэтому мы собрали лучшие поздравления.

Елена – древнегреческое имя, означает факел, поэтому женщины с этим именем считаются избранными и светлыми. В греческой мифологии – это прекраснейшая из женщин.

Поздравление с Днем Елены

Леночка, с днем Ангела тебя!
Желаем много счастья и любви.
Чтоб все ненастья, мимо проходя,
Не задевали твоей ласковой души.

Пусть будет мирным небо, море теплым.
Лишь радость дня пришедшего даря,
Приходит с дымкой предрассветной
В твою Судьбу красавица заря!

Пусть ангел тихий нежною рукой
От всех невзгод тебя прикроет.
Оберегает пусть здоровье и покой,
Прогнав печаль, тоску и горе.

***

Елена, пусть ангел тебя охраняет,
По жизни незримо всегда направляет.
Поступки и мысли пусть будут чисты,
Добро наполняет слова и мечты.

***

С Днем Ангела сердечно поздравляю!
Пусть бережет он беды тебя,
Еще, конечно, Леночка, желаю
Большого счастья, радости, тепла.

Пускай везет в делах и начинаньях,
Пусть вера крепнет каждый час.
Пусть награждаются старанья
И будет все ну просто класс.

***

С днем Ангела, Лена! Пусть он помогает,
От бед и невзгод бережет и спасает!
Все неприятности предотвратит
И за здоровьем твоим зорко следит!

Ты ему помогай — улыбайся всегда
И от счастья сияй, как в небе звезда!
С надеждой и верой не расставайся
И в том, что он рядом — не сомневайся!

***

С днем ангела, Елена,
Счастливой самой будь,
Пусть силы всей Вселенной
Помогут чем-нибудь:

Подарят вдохновение,
Здоровье принесут,
Пусть каждое мгновение
Тебя успехи ждут!

Ранее Факты ICTV писали, которые будут церковные праздники в 2019 году.

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