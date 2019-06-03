День ангела Елены празднуют 3 июня. Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с именинный Елены для друзей и родственников.

3 июня День ангела Елены, поэтому мы собрали лучшие поздравления.

Елена – древнегреческое имя, означает факел, поэтому женщины с этим именем считаются избранными и светлыми. В греческой мифологии – это прекраснейшая из женщин.

Поздравление с Днем Елены

Леночка, с днем Ангела тебя!

Желаем много счастья и любви.

Чтоб все ненастья, мимо проходя,

Не задевали твоей ласковой души.

Пусть будет мирным небо, море теплым.

Лишь радость дня пришедшего даря,

Приходит с дымкой предрассветной

В твою Судьбу красавица заря!

Пусть ангел тихий нежною рукой

От всех невзгод тебя прикроет.

Оберегает пусть здоровье и покой,

Прогнав печаль, тоску и горе.

***

Елена, пусть ангел тебя охраняет,

По жизни незримо всегда направляет.

Поступки и мысли пусть будут чисты,

Добро наполняет слова и мечты.

***

С Днем Ангела сердечно поздравляю!

Пусть бережет он беды тебя,

Еще, конечно, Леночка, желаю

Большого счастья, радости, тепла.

Пускай везет в делах и начинаньях,

Пусть вера крепнет каждый час.

Пусть награждаются старанья

И будет все ну просто класс.

***

С днем Ангела, Лена! Пусть он помогает,

От бед и невзгод бережет и спасает!

Все неприятности предотвратит

И за здоровьем твоим зорко следит!

Ты ему помогай — улыбайся всегда

И от счастья сияй, как в небе звезда!

С надеждой и верой не расставайся

И в том, что он рядом — не сомневайся!

***

С днем ангела, Елена,

Счастливой самой будь,

Пусть силы всей Вселенной

Помогут чем-нибудь:

Подарят вдохновение,

Здоровье принесут,

Пусть каждое мгновение

Тебя успехи ждут!

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