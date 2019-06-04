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Apple представила операционную систему для планшетов iPad

Компания Apple представила операционную систему iPadOS, которую разработали специально для планшетов iPad.

iPad Pro

Компания Apple представила операционную систему для планшетов собственного производства под названием iPadOS.

Новая операционная система упростит мультизадачность системы и позволит открывать окна поверх приложения или же два окна одного приложения.

Появится поддержка новых жестов. Например, тремя пальцами можно будет копировать и вставлять текст или отменять действия.

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Кроме того, к iPad можно будет подключать карты памяти, флешки и устройства с файлами.

Новая операционная система станет доступна на планшетах:

  • iPad 5 и 6 поколений;
  • iPad mini 4 и 5 поколений;
  • iPad Air 2 и 3 поколений;
  • iPad Pro 9.7;
  • iPad Pro 10.5;
  • iPad Pro 11;
  • iPad Pro 12.9.

К слову, компания Apple зарегистрировала 11 новых моделей смартфонов.

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