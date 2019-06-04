Компания Apple представила операционную систему iPadOS, которую разработали специально для планшетов iPad.

Компания Apple представила операционную систему для планшетов собственного производства под названием iPadOS.

Новая операционная система упростит мультизадачность системы и позволит открывать окна поверх приложения или же два окна одного приложения.

Появится поддержка новых жестов. Например, тремя пальцами можно будет копировать и вставлять текст или отменять действия.

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Кроме того, к iPad можно будет подключать карты памяти, флешки и устройства с файлами.

Новая операционная система станет доступна на планшетах:

iPad 5 и 6 поколений;

6 поколений; iPad mini 4 и 5 поколений;

5 поколений; iPad Air 2 и 3 поколений;

3 поколений; iPad Pro 9.7;

iPad Pro 10.5;

iPad Pro 11;

iPad Pro 12.9.

К слову, компания Apple зарегистрировала 11 новых моделей смартфонов.