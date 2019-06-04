Компания Apple представила операционную систему iPadOS, которую разработали специально для планшетов iPad.
Компания Apple представила операционную систему для планшетов собственного производства под названием iPadOS.
Новая операционная система упростит мультизадачность системы и позволит открывать окна поверх приложения или же два окна одного приложения.
Появится поддержка новых жестов. Например, тремя пальцами можно будет копировать и вставлять текст или отменять действия.
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Кроме того, к iPad можно будет подключать карты памяти, флешки и устройства с файлами.
Новая операционная система станет доступна на планшетах:
- iPad 5 и 6 поколений;
- iPad mini 4 и 5 поколений;
- iPad Air 2 и 3 поколений;
- iPad Pro 9.7;
- iPad Pro 10.5;
- iPad Pro 11;
- iPad Pro 12.9.
К слову, компания Apple зарегистрировала 11 новых моделей смартфонов.