Сухофрукты могут быть не только не полезны, но и опасными для употребления. Все зависит от того, как их хранят продавцы. Смотрите расследование журналистов о ревизии магазинов в поисках качественных сухофруктов.
По закону все предприятия должны обеспечивать надлежащий уровень пищевой безопасности, но на самом деле недобросовестные владельцы часто пренебрегают правилами.
Как должны быть упакованы сухофрукты
- Контейнеры для продуктов должны быть чистыми и не поврежденными.
- Вся продукция должна быть промаркирована, чтобы потребитель видел конечное время потребления и импортера продукции.
Хранение сухофруктов – самый главный момент. Если продавцы не обеспечивают поддержание необходимой температуры и влажности воздуха, продукция теряет свои вкусовые качества, портится и становится опасной для человека.
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Покупайте более свежую продукцию. Если срок годности уже подходит к концу лучше не берите. Особенно если этот продукт хранится в условиях, которые являются сомнительными.
Сухофрукты могут храниться годами, при условии соблюдения всех правил.
К слову, ранее Факты ICTV писали, как выбрать свежую рыбу в магазинах и на рынке.