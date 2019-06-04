Сухофрукты могут быть не только не полезны, но и опасными для употребления. Все зависит от того, как их хранят продавцы. Смотрите расследование журналистов о ревизии магазинов в поисках качественных сухофруктов.

По закону все предприятия должны обеспечивать надлежащий уровень пищевой безопасности, но на самом деле недобросовестные владельцы часто пренебрегают правилами.

Как должны быть упакованы сухофрукты

Контейнеры для продуктов должны быть чистыми и не поврежденными. Вся продукция должна быть промаркирована, чтобы потребитель видел конечное время потребления и импортера продукции.

Хранение сухофруктов – самый главный момент. Если продавцы не обеспечивают поддержание необходимой температуры и влажности воздуха, продукция теряет свои вкусовые качества, портится и становится опасной для человека.

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Покупайте более свежую продукцию. Если срок годности уже подходит к концу лучше не берите. Особенно если этот продукт хранится в условиях, которые являются сомнительными.

Сухофрукты могут храниться годами, при условии соблюдения всех правил.

К слову, ранее Факты ICTV писали, как выбрать свежую рыбу в магазинах и на рынке.