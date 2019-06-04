Каким будет 4 июня для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

Сегодня желательно проявить активность в делах, не тратить время на отдых. При этом важно соблюсти баланс и не доводить себя до физического и морального истощения. Если вам близки практики визуализации, то сегодня подходящее время для них. Хорошо составлять и прописывать планы на будущее. Можно что-то сделать в направлении реализации своих планов. Важно не принимать серьезных решений и не вовлекаться в конфликты.

Хорошо уделить внимание своему телу, можно заниматься практиками, направленными на омоложение. Занятия творчеством могут принести успокоение и умиротворение. Посещение салонов красоты может не дать ожидаемый эффект. Венера – планета, которая отвечает, в том числе и за красоту и за отношения, сегодня меняет знак и будет находиться в немного ослабленном положении. Поэтому важные решения, относящиеся к взаимоотношениям в семье и с людьми вообще, принимать сегодня не желательно.

Тенденции сегодняшнего дня таковы, что начиная с 11:28, могут произойти повторения событий в будущем. Поэтому весьма желательно продумать и действовать согласно плану, чтобы повторялось то, что задумано и желанно. Например, не рекомендуется назначать лечение, делать операции и т.п. процедуры, повторения которых не хотелось бы в будущем.

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К слову, ранее Факты ICTV публиковали гороскоп для всех знаков зодиака на июнь 2019.