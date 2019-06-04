Во время конференции Apple WWDC 2019 было представлено множество интересных новинок.

Конференция Apple WWDC для разработчиков проходит ежегодно. В 2019 году компания представила новую версию iOS 13, новый компьютер Mac Pro, отдельную операционную систему для iPad и многое другое.

Новая версия iOS 13

В ней появится темный режим, также будет улучшена производительность. Приложения открываются в два раза быстрее, а функция Face ID запускает заблокированный экран на 30% быстрее.

Также Apple обновила собственную клавиатуру, добавив в нее свайпы. Кроме того, iOS дополнили возможностью делиться звуком со своего устройства на две пары наушников AirPods.

Обновления получили Заметки, браузер Safari, почтовый сервис Apple Mail и карты Apple Maps (в них добавили функцию, похожую на Google Street View).

iOS 13 будет доступна для айфонов, начиная с iPhone 6S. Новая версия iOS 13 появится в публичном доступе в конце июня.

Отдельная операционная система для iPad

Операционная система iPadOS отличается улучшенной многозадачностью и переработанным домашним экраном.

Пользователи могут выводить на экран Домой виджеты. На iPadOS можно будет запустить два окна с одним приложением — впервые на iOS. Кроме того, теперь система поддерживает внешние USB-накопители в приложении Файлы.

iPadOS также получила поддержку настольной версии Safari — такой же, как на macOS. В браузер встроен полноценный менеджер загрузок.

Отказ от iTunes

Компания Apple объявила на конференции для разработчиков WWDC, что откажется в новой операционной системе MacOS 10.15 от программы iTunes.

Вместо нее появятся три отдельных приложения: Подкасты, ТВ и Музыка.

Компьютер Mac Pro iТерка

Новый компьютер Mac Pro пользователи в соцсетях уже успели окрестить теркой для овощей. А все из-за внешнего вида новинки, системный блок которой похож на огромную терку.

Но, не смотря на нетипичный вид, компьютер от Apple имеет достаточно внушительные характеристики. У него 28 ядер Intel Xeon, 1,5 терабайтов внутренней памяти, восемь портов PCI, видеокарта Radeon Pro Vega II (даже две).

Цена Mac Pro — от $5999. Появится он в продаже уже этой осенью.

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