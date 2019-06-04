Компания Apple представила операционную систему iOS 13, которую, как оказалось, нельзя протестировать без аккаунта разработчика.

После того, как компания Apple презентовала операционную систему iOS 13 пользователи нашли способ, который позволяет установить обновление, не используя профиль разработчика.

Если вы хотите установить операционную систему нетрадиционным способом, то сначала нужно сделать резервную копию, что поможет восстановиться при возникновении различных проблем.

Предварительно вам потребуется установить Xcode 11 beta ИЛИ macOS 10.15, иначе при обновлении ваше устройство перестанет работать.

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Также нужно удалить бета-профиль для iOS 12, если он установлен. Это поможет избежать конфликта системы.

Как установить iOS 13:

загрузите iOS 13 beta на свое устройство;

загрузите Xcode 11 beta и установите все связанные файлы;

откройте iTunes и нажмите кнопку Обновить с нажатой клавишей Alt (Option) и выберите iOS 13.

К слову, компания Apple представила операционную систему для планшетов iPad.

Источник: Apple Insider

Фото: Apple (Скриншот)