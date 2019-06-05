Каким будет 5 июня для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

В целом день желательно провести активно, энергии для этого будет достаточно. Но деятельность для активности лучше выбрать физическую или, например, то, что связано с вашими интересами, образованием, изучением нового. Контакты с людьми могут быть сегодня весьма резкими и конфликтными.

В эмоциональном плане день может быть сложным, поэтому важное общение, переговоры, где требуется найти решение для обеих сторон, лучше на сегодня не назначать или перенести на другое время.

Хорошо сегодня разобрать и выкинуть ненужные вещи, избавиться от привычек, которые не дают двигаться вперед.

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Начинать важное и глобальное сегодня не рекомендуется. В общении и делах может помочь юмор.

Неблагоприятно: надевание новой одежды и украшений, начало поездок и путешествий.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали гороскоп для всех знаков зодиака на июнь 2019.