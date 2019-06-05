Вознесение Господне отмечается на 40-й день после Пасхи. В 2019 году праздник приходится на 6 июня. Факты ICTV собрали традиции праздника и связанные с ним приметы и запреты.

В этот день дух Иисуса Христа вознесся на небеса, где и соединился с Богом.

Согласно евангельскому преданию, на сороковой день после Воскресения Христос в последний раз явился апостолам, пообещав им скорое ниспослание на землю Святого Духа. Затем Спаситель вывел своих учеников из Иерусалима на Елеонскую гору, благословил их, поднимаясь в небо, и скрылся за облаками.

В народе Вознесение традиционно связывают с урожаем, поскольку оно приходится на конец весны – начало лета, период смены сезонов в сельском хозяйстве.

Обряды и традиции на Вознесение

В этот день принято поминать умерших родителей. Для этого жарились блины или готовились яйца. Приготовив небольшие гостинцы, вы также можете сходить на кладбище.

В 40 дней между Пасхой и Вознесением особенно почитали нищих и больных людей. Им раздавали милостыню. Также запрещалось бросать мусор и плевать на улицу, потому что “можно попасть в Христа, который приходит в дома под видом нищих”.

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На Вознесение пекли особые блины, которые называли “Божья окутка”, “онучки”, “Христовы лапотки”. В некоторых регионах хозяйки угощали лепешками с творожной начинкой, края которых загибались в виде ступенек.

Был обычай ходить в гости к родным и знакомым. Это в старину называлось “ходить на распутье”. Гости дарили хозяевам лесенки, испеченные из пшеничного теста на меду и с сахарными узорами.

А еще в этот день Господь слышит все просьбы, поэтому стоит молиться особенно ревностно, испрашивая то, что жизненно необходимо.

Что нельзя делать на Вознесение

Великим грехом считается работа в этот день. Лучше посвятите его общению с родными и близкими.

Не стоит проводить какие-либо обряды, которые можно найти в сети.

Приметы на Вознесение

Если курица снесла в этот день яйцо, его нужно подвесить под кровлей жилья. Оно будет защищать жильцов дома от несчастий.

Если на Вознесение хорошая погода, то она продержится до дня Святого Михаила (21 ноября).

Дождливый день предвещал неурожай. Если же дождь пойдет в течение трех дней после Вознесения, то убытки будут немного меньше. Но богатого урожая все равно не стоит ждать.

Роса в этот день считалась целебной, а лечебные свойства трав усиливались и сохранялись до наступления Ивана Купала (7 июля). Поэтому рекомендуется утром умыться росой. Девушкам это поможет сохранить красоту и молодость, а старикам – подарит силы.

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Фото: ukrainianwal