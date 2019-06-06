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Факты / Lifestyle

День журналиста: лучшие СМС-поздравления

День журналиста ежегодно отмечается в Украине 6 июня. Лучшие СМС-поздравления читайте в материале Фактов ICTV.

День журналиста: лучшие СМС-поздравления

День журналиста ежегодно отмечается 6 июня согласно указу президента Украины от 25.05.1994 года, потому что в этот день Союз журналистов Украины в 1992 году присоединился к Международной федерации журналистов.

Это профессиональный праздник журналистов, корреспондентов и репортеров – всех, чья работа связана со средствами массовой информации.

Лучшие SMS-поздравления

Перед тобою – белый чистый лист
И в диктофоне – свежий репортаж,
Ты по призванию, как по зову сердца – журналист,
И в этом твоя жизнь и твой кураж!

***

Желаем журналисту время обгонять,
События грядущие уже на месте поджидать,
Чтобы в потоке свежих новостей
Ты удивлял и радовал людей.
Одним ты – недруг, а другим – товарищ,
Своей упорностью ты нашими умами правишь.
Тебе желаем от души сейчас и впредь
Терпения, удачи и вперед смотреть!

***

Не писака, но творец
Мастер слова, молодец!
Пусть ругается редактор
Это преходящий фактор!
Денег, славы всенародной,
Жизни светлой и веселой!

***

Профессия и интересна, и трудна,
А информация сейчас как золото ценна!
В сей день хотим мы пожелать
Побольше новых встреч,
Пусть лаконичной и полезной
Будет ваша речь!
Еще хотим, чтоб журналисты всей Земли
Быть независимыми и свободными могли!

Нагадаємо, журналіст Фактів тижня на ICTV Олександр Візгінотримав відзнаку за участь в АТО.

 

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