День журналиста ежегодно отмечается в Украине 6 июня. Лучшие СМС-поздравления читайте в материале Фактов ICTV.

День журналиста ежегодно отмечается 6 июня согласно указу президента Украины от 25.05.1994 года, потому что в этот день Союз журналистов Украины в 1992 году присоединился к Международной федерации журналистов.

Это профессиональный праздник журналистов, корреспондентов и репортеров – всех, чья работа связана со средствами массовой информации.

Лучшие SMS-поздравления

Перед тобою – белый чистый лист

И в диктофоне – свежий репортаж,

Ты по призванию, как по зову сердца – журналист,

И в этом твоя жизнь и твой кураж!

***

Желаем журналисту время обгонять,

События грядущие уже на месте поджидать,

Чтобы в потоке свежих новостей

Ты удивлял и радовал людей.

Одним ты – недруг, а другим – товарищ,

Своей упорностью ты нашими умами правишь.

Тебе желаем от души сейчас и впредь

Терпения, удачи и вперед смотреть!

***

Не писака, но творец

Мастер слова, молодец!

Пусть ругается редактор

Это преходящий фактор!

Денег, славы всенародной,

Жизни светлой и веселой!

***

Профессия и интересна, и трудна,

А информация сейчас как золото ценна!

В сей день хотим мы пожелать

Побольше новых встреч,

Пусть лаконичной и полезной

Будет ваша речь!

Еще хотим, чтоб журналисты всей Земли

Быть независимыми и свободными могли!

Нагадаємо, журналіст Фактів тижня на ICTV Олександр Візгінотримав відзнаку за участь в АТО.