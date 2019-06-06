Сегодня компания Google рассказала немного больше о своей игровой платформе под названием Stadia.

Компания Google провела трансляцию, в которой рассказала подробности об игровой платформе Stadia, которая позволит стримить видеоигры вместо того, чтобы тратиться на оборудование.

Разработчики обещают, что пользоваться Stadia смогут все желающие на тех устройствах, где есть Google Chrome. Также ее можно будет запустить с помощью Chromecast, который подсоединяется к телевизорам.

Сначала видеоигры будут доступны только по подписке, стоимость которой составит $10 в месяц (примерно 270 грн). Она позволит играть в более старые проекты и стримить их в разрешении до 4К.

Новые же видеоигры придется покупать отдельно.

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Рассказала компания и о том, какая скорость понадобится для комфортной игры. Чтобы стримить видеоигры в 720p, 60 кадров в секунду, понадобится не менее 10 Мбит/с, 1080p – 20 Мбит/с и 4К – 35 Мбит/с.

Испытать Stadia можно будет уже в ноябре 2019 года, но при нескольких условиях. Во-первых, вы должны проживать в одной из 14 стран, в которых запустят сервис, но Украины среди них нет.

Во-вторых, вам придется купить так называемый Founder’s Edition bundle, который стоит $130. В него входят Chromecast Ultra, контроллер, видеоигра Destiny 2 с последним дополнением и три месяца подписки.

К сожалению Founder’s Edition bundle – единственный способ использовать платформу Stadia, а это значит, что через Google Chrome на компьютере или смартфоне поиграть не удастся.

Реализовать все обещанные функции Google пообещал в 2020 году и запустить сервис во многих других странах мира.

Stadia позволит сыграть в такие хиты, как Assassin’s Creed Odyssey, Final Fantasy XV, Destiny 2, Metro Exodus, The Division 2 и многое другое.

К слову, Факты ICTV подготовили расписание пресс-конференций на E3 2019, которые начнутся уже 8 июня.

Источник: Google

Фото: Google