В Украине ежегодно 6 июня отмечается День журналиста. Факты ICTV собрали лучшие поздравления с праздником в стихах и открытках.
День журналиста Украины – профессиональный праздник работников средств массовой информации, журналистов, корреспондентов и репортеров.
Если среди ваших родных и друзей есть журналисты, не забудьте их поздравить.
Сделать этот праздник особенным поможет наша подборка поздравлений в стихах и открытках.
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Сегодня журналистов поздравляем,
Работ побольше интересных
И вдохновения мы вам желаем,
Баталий чтобы не было словесных,
Чтоб с вами был всегда успех,
Известность, деньги, слава,
Почаще чтоб звенел веселый смех,
Вы заслужили это право,
Пусть счастье вас ласкает,
Любовь всегда пусть будет рядом,
Здоровье пусть не отпускает,
И в жизни будет пусть всегда порядок!
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Профессия и интересна, и трудна,
А информация сейчас, как золото, ценна!
В сей день хотим мы пожелать
Побольше новых встреч,
Пусть лаконичной и полезной
Будет ваша речь!
Еще хотим, чтоб журналисты всей Земли
Быть независимыми и свободными могли.
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Журналисты Украины,
С праздником вас всех, ребята.
Пусть профессия на лавры
Будет дерзкая богатой.
Вам признания желаю,
Вдохновения в работе,
Креативных вам идей,
Новых, ярких поворотов.
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Сегодня журналиста день!
В честь праздника такого
Ты джинсы новые надень,
Великий мастер слова!
Пускай мечты сбываются,
Надежды исполняются,
И пусть к тебе из всех газет
С работой обращаются!
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Желаем время обогнать
И факт уже на месте ждать.
Ведь журналиста кормят ноги.
Пусть не всегда известен многим –
Мы и по строчкам узнаем
Единомышленника в нем.
Незримый друг нам и товарищ,
Своим пером умами правишь.
Тебе желаем мы и впредь
Вперед смотреть, везде успеть!
Факты ICTV также предлагают вспомнить историю Дня журналиста Украины.