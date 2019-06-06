В Украине ежегодно 6 июня отмечается День журналиста. Факты ICTV собрали лучшие поздравления с праздником в стихах и открытках.

День журналиста Украины – профессиональный праздник работников средств массовой информации, журналистов, корреспондентов и репортеров.

Если среди ваших родных и друзей есть журналисты, не забудьте их поздравить.

Сделать этот праздник особенным поможет наша подборка поздравлений в стихах и открытках.

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Сегодня журналистов поздравляем,

Работ побольше интересных

И вдохновения мы вам желаем,

Баталий чтобы не было словесных,

Чтоб с вами был всегда успех,

Известность, деньги, слава,

Почаще чтоб звенел веселый смех,

Вы заслужили это право,

Пусть счастье вас ласкает,

Любовь всегда пусть будет рядом,

Здоровье пусть не отпускает,

И в жизни будет пусть всегда порядок!



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Профессия и интересна, и трудна,

А информация сейчас, как золото, ценна!

В сей день хотим мы пожелать

Побольше новых встреч,

Пусть лаконичной и полезной

Будет ваша речь!

Еще хотим, чтоб журналисты всей Земли

Быть независимыми и свободными могли.

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Журналисты Украины,

С праздником вас всех, ребята.

Пусть профессия на лавры

Будет дерзкая богатой.

Вам признания желаю,

Вдохновения в работе,

Креативных вам идей,

Новых, ярких поворотов.



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Сегодня журналиста день!

В честь праздника такого

Ты джинсы новые надень,

Великий мастер слова!

Пускай мечты сбываются,

Надежды исполняются,

И пусть к тебе из всех газет

С работой обращаются!

***

Желаем время обогнать

И факт уже на месте ждать.

Ведь журналиста кормят ноги.

Пусть не всегда известен многим –

Мы и по строчкам узнаем

Единомышленника в нем.

Незримый друг нам и товарищ,

Своим пером умами правишь.

Тебе желаем мы и впредь

Вперед смотреть, везде успеть!













Поздравления с День журналиста Украины 2019 в стихах и открытках / 3 фотографии

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