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Поздравления с День журналиста Украины 2019 в стихах и открытках

В Украине ежегодно 6 июня отмечается День журналиста. Факты ICTV собрали лучшие поздравления с праздником в стихах и открытках.

День журналіста

День журналиста Украины – профессиональный праздник работников средств массовой информации, журналистов, корреспондентов и репортеров.

Если среди ваших родных и друзей есть журналисты, не забудьте их поздравить.

Сделать этот праздник особенным поможет наша подборка поздравлений в стихах и открытках.

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***

Сегодня журналистов поздравляем,
Работ побольше интересных
И вдохновения мы вам желаем,
Баталий чтобы не было словесных,

Чтоб с вами был всегда успех,
Известность, деньги, слава,
Почаще чтоб звенел веселый смех,
Вы заслужили это право,

Пусть счастье вас ласкает,
Любовь всегда пусть будет рядом,
Здоровье пусть не отпускает,
И в жизни будет пусть всегда порядок!

***

Профессия и интересна, и трудна,
А информация сейчас, как золото, ценна!
В сей день хотим мы пожелать
Побольше новых встреч,
Пусть лаконичной и полезной
Будет ваша речь!
Еще хотим, чтоб журналисты всей Земли
Быть независимыми и свободными могли.

***

Журналисты Украины,
С праздником вас всех, ребята.
Пусть профессия на лавры
Будет дерзкая богатой.

Вам признания желаю,
Вдохновения в работе,
Креативных вам идей,
Новых, ярких поворотов.

***

Сегодня журналиста день!
В честь праздника такого
Ты джинсы новые надень,
Великий мастер слова!
Пускай мечты сбываются,
Надежды исполняются,
И пусть к тебе из всех газет
С работой обращаются!

***

Желаем время обогнать
И факт уже на месте ждать.
Ведь журналиста кормят ноги.
Пусть не всегда известен многим –
Мы и по строчкам узнаем
Единомышленника в нем.
Незримый друг нам и товарищ,
Своим пером умами правишь.
Тебе желаем мы и впредь
Вперед смотреть, везде успеть!

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Поздравления с День журналиста Украины 2019 в стихах и открытках / 3 фотографии

Факты ICTV также предлагают вспомнить историю Дня журналиста Украины.

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