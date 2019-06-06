Вознесение Господне отмечается на 40-й день после Пасхи. В 2019 году праздник приходится на 6 июня. О его приметах и поверьях – в материале Фактов ICTV.

Вознесение Господне – это последний день пребывания Иисуса Христа на земле.

На 40-й день после Воскресения Христос в последний раз явился апостолам, благословил их, поднимаясь в небо, и скрылся за облаками.

В этот день поминают умерших родителей. Для этого пекут особое печенье в форме ступенек, которое называется “Божья окутка”, “онучки” или “Христовы лапотки”.

С этими гостинцами идут на кладбище к могилам родных, а также в церковь.

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На Вознесение принято почитать нищих, раздавая им милостыню.

Есть также обычай ходить в гости к родным и знакомым.

А еще в этот день Господь слышит все просьбы, поэтому стоит молиться особенно ревностно, прося о том, что жизненно необходимо.

Поверья на Вознесение

На Вознесение Господне любая домашняя работа – на огороде, уборка в доме, рукоделие – под запретом, иначе неудача будет преследовать весь год.

Нельзя говорить фразу Христос Воскрес, поскольку на Вознесение из церквей выносят Плащаницу.

Ни в коем случае нельзя мусорить на улице и плевать – так можно ненароком попасть в самого Иисуса.

От проведения обрядов, которые можно найти в сети, тоже лучше отказаться.

Если курица снесла в этот день яйцо, надо подвесить его под кровлей – для защиты жителей дома от несчастий.

Роса на Вознесение считалась целебной, а лечебные свойства трав усиливались и сохранялись до Ивана Купала (7 июля). Поэтому желательно утром умыться росой. Девушкам это поможет сохранить красоту и молодость, а пожилым людям – подарит силы.

Приметы на Вознесение

Вознесение издавна связывают с урожаем, поскольку оно приходится на конец весны – начало лета. Поэтому в этот день следили за погодой.

Если на Вознесение хорошая погода, то она продержится до дня Святого Михаила (21 ноября).

Дождливый день предвещает неурожай. Если осадки не прекращаются в течение трех дней после Вознесения, то убытки будут поменьше. Но богатого урожая ждать не стоит.

Все церковные праздники на 2019 год Факты ICTV собрали в одном календаре.