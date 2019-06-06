Что посмотреть в Луцке за один день и как узнать город с другой стороны – читайте в материале Фактов ICTV.

Говоря о Луцке, у людей обычно возникает немного ассоциаций – замок Любарта, Леся Украина и Город возле Львова.

Однако какое же туристы чувствуют приятное удивление, попав в Луцк.

Старейший замок, подземные ходы, дом украинского Гауди и ночная вечеринка в музее – все это можно найти в Луцке.

Мы собрали для вас лучшие варианты, которые достойны внимания.

Замок Любарта

Замок Любарта (Луцкий замок) – безусловно, самая известная и самая привлекательная достопримечательность города.

Несмотря на то, что замок возвели еще в ХIV веке, он до сих пор является одним из лучших, сохранившихся в Украине.

В 2011 году замок Любарта стал победителем конкурса 7 чудес Украины в номинации Замки и дворцы.

На самом деле, это и не удивительно, ведь он навевает атмосферу Средневековья. Зайдя внутрь, ты чувствуешь себя защищенным от всего окружающего мира.

Обязательно поднимитесь на смотровую площадку – откуда открывается великолепная панорама на город. Да и сам замок можно лучше осмотреть.





















Выходные в Луцке: куда сходить и на что посмотреть / 5 фотографий

Еще одна особенность замка – кликун. Это человек, который в древности сообщал важную информацию.

В Луцком замке был особый ритуал – каждый день в 18.00 кликун выходил на обзорную башню и подавал сигналы на каждую сторону света.

Сегодня на территории замка проводят различные мероприятия: от фестиваля еды до рыцарских турниров.

Кстати, сразу при выходе из замка растет Лесин ясень – дерево возле дома, где раньше жила Леся Украинка. Оно считается ботанической достопримечательностью природы.

Подземелья

Кроме наземного города, в Луцке развитая сеть подземных переходов.

Сразу на территории заповедника Старый Луцк можно увидеть остатки церкви Иоанна Богослова, построенной в XII в.









Выходные в Луцке: куда сходить и на что посмотреть / 2 фотографии

Храм постепенно опускался, и впоследствии его разобрали до уровня земли. Поэтому сохранилась только подземная часть.

Вместе с экскурсоводом вы сможете пройтись по старинному храму и посмотреть на необычную коллекцию – кирпичи из разных времен и стран.

Пройдя несколько шагов от замка, вы найдете еще одни катакомбы.

Костел Петра и Павла скрывает под собой три этажа подземных лабиринтов.

















Выходные в Луцке: куда сходить и на что посмотреть / 4 фотографии

Во время Второй мировой войны местные использовали их как бомбоубежище, позже – как склады для овощей.

Мой вам совет – оденьтесь теплее. Даже если на улице довольно жарко, в подвалах жутковато и холодно.

Дом с химерами

Его называют луцким домом с химерами, а архитектора – украинским Гауди.

На самом деле это дом скульптора Николая Голованя. Он начал строительство на реке Стырь еще в 1980 году и продолжает сегодня.

– Я подумать: если не ты, то кто? Кто сделает что-то для города? Я живу тем, что у меня есть большое желание не сдаваться, – рассказывает скульптор.

Вся территория дома выглядит как одна большая инсталляция. Здесь множество скульптур, различных по размерам, материалам, истории и значению.

– Я не считаю свои работы. Это все одна большая скульптура. Большое видится издалека, – отмечает Николай Головань.

Скульптуры раскинулись по всей территории двора: на крыше, под забором, прямо посреди двора.

























Выходные в Луцке: куда сходить и на что посмотреть / 6 фотографий

Смотря на это все, глаза разбегаются. Кажется, что в таком творческом беспорядке ничего нельзя найти и упорядочить, однако владелец знает здесь каждый камень и историю каждого кирпича.

Это дом есть не только во всех путеводителях города, но и всей страны.

Центральный парк

Парк имени Леси Украинки растянулся на 60 га в центре Луцка. Немного городов могут позволить себе такой огромный парк.

















Выходные в Луцке: куда сходить и на что посмотреть / 4 фотографии

Учитывая масштабы, он скорее похож на лес. Здесь приятно и свежо дышится.

Своеобразная фишка Луцка – мороженое с необычными вкусами по демократичным ценам (от 9 грн за шарик).

Блуждая по парку, можно присоединиться к речной прогулке и часок порелаксировать на лодке.

Особенно красиво парк выглядит вечером, когда включают освещение. Из разных уголков доносится пение уличных музыкантов, работают фонтаны, а в воздухе витает романтическая атмосфера.









Выходные в Луцке: куда сходить и на что посмотреть / 2 фотографии

Посреди парка расположен зоопарк на 4 га. Как по мне, это нечто среднее между контактным зоопарком и большим садом с роскошными цветами.

В определенный период своего существования зоопарк специализировался на медведях. Сейчас их там живет 12 особей, часть из которых спасли из передвижных цирков.

Зоопарк получил немалую поддержку от ЕС – почти €2 млн на реконструкцию.

– Зоопарк всегда должен быть на слуху: или новыми животными, или квестами, или мероприятиями, – утверждает директор зоопарка Людмила Денисенко.

Сразу видно, что работники живут своей работой и делают все возможное для благоустройства территории.

Луцкий зоопарк признан продуктом года 2018.

Музей современного искусства

Музей современного украинского искусства Корсаков находится в AdrenalinCity. Это место, где встречаются люди, идеи, искусство, чтобы создавать будущее.

















Выходные в Луцке: куда сходить и на что посмотреть / 4 фотографии

Это очень интересный музей. Здесь можно бродить и бродить, разглядывая крутые картины, в которых каждый видит свое.

– Самое главное в современном искусстве – это то, что в него часто не вкладывают четкого смысла. Каждый воспринимает его по-своему, – рассказывает менеджер отделения выставочной деятельности.

Один из залов посвящен выставке работ Владимира и Татьяны Бахтовых.

Они делают аутентичные постановочные фото.

















Выходные в Луцке: куда сходить и на что посмотреть / 4 фотографии

Люди на фото, облепленные глиной, являют собой богов Олимпа. Глина помогает создать эффект старины, приближение к эпохе.

Лучше посетить музей вечером, когда меньше людей, а яркое освещение усиливает эффект восприятия работ.

Луцк – это комфортный и компактный европейский городок, идеальный для спокойной жизни и размеренных прогулок. Это город, на который стоит потратить свои выходные.

Кстати, если вы до сих пор не знаете, где поесть в Луцке – читайте в нашем материале.

Анастасия Дячкина