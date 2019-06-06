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Какой сегодня церковный праздник в Украине

6 июня православные христиане отмечают Вознесение Господне.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

Вознесение Господне, которое отмечается на 40-й день после Пасхи, в этом году празднуют 6 июня.

В этот день дух Иисуса Христа вознесся на небеса где соединился с Богом.

Как указано в евангельских преданиях, на 40-й день после Воскресения Христос в последний раз явился апостолам. Он вывел своих учеников из Иерусалима на Елеонскую гору, где благословил их, поднимаясь в небо, и скрылся за облаками.

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В этот день поминают умерших родителей. Для этого пекут особое печенье в форме ступенек, которое называется Божья окутка, онучки или Христовы лапотки.

С этими гостинцами идут на кладбище к могилам родных, а также в церковь.

Кроме того, сегодня нужно много и искренне молится, потому что в этот день Господь слышит все просьбы.

К слову, ранее Факты ICTV писали, что нельзя делать на Вознесение Господне.

Фото: Dreamstime

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