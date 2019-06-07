Список лучших пляжей для отдыха киевлян публикуем в материале Фактов ICTV.

Для летнего отдыха киевлян и гостей столицы определены лучшие пляжи для купания и перечень водных объектов, которые для купания не рекомендованы.

Таким образом, специалисты рекомендуют пляжи:

Черторый – р. Днепр, возле парка Муромец;

Вербный – оз. Вербное, ул. Приозерная;

Пуща-Водица – пруд Горащиха, на р. Котурка, в Пуще-Водице (восьмая линия)

Венеция – пролив Венецианский, остров Долобецкий;

Детский – пролив Венецианский, остров Венецианский;

Золотой – р. Днепр, остров Венецианский;

Молодежный – р. Десенка, остров Долобецкий;

Передмостна Слободка – р. Днепр, остров Венецианский;

Радуга – оз. Радуга, ул. Радужная;

Тельбин – оз. Тельбин, прос. Павла Тычины;

Центральный – р. Днепр, остров Труханов;

Радуга – Русановский пролив, ул. Никольско-Слободская;

Галерный – залив Галерный, ул. Набережно-Корчеватская;

Троещина – залив р. Десенка, урочище Ивняки, ул. Оноре де Бальзака.

На этих пляжах можно отдыхать и купаться. Местная власть должна обеспечить оборудования спортивных, игровых и детских площадок и позаботиться о надлежащем централизованное водоснабжение и канализацию.

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В частности, к началу сезона власти должны обеспечить наличие общественных туалетов и провести комплекс дезинфекционных работ.

Также возможен отдых без купания на пляжах:

Белая – оз. Белое, прос. Героев Сталинграда;

Верхняя – залив Собачье Устье, ул. Приречная;

Наталка – залив Наталка, ул. Приречная;

Редьчина – оз. Редьчине, ул. Богатырская;

Городская – пруд Городской в Пуще-Водице (четвертая линия)

Березняки – р. Днепр, Днепровская набережная;

Довбычка – р. Десенка, остров Труханов;

Лесная – оз. Лесное (ДВРЗ)

Русановская коса – Русановский пролив, Русановская набережная;

Русановский канал – Русановский канал, ул. Ентузиастов;

Алмазная – оз. Алмазное, ул. Пуховская;

Осокорки – р. Днепр, ул. Малоземельная;

Солнечная – ул. Ревуцкого;

Совская балка – ул. Петра Радченко;

Святошино – пруд №14 на р. Нива, ул. Верховинная;

Голубя – ул. Георгия Гонгадзе;

Синеозерная – ул. Правды;

Горбачиха – Русановский пролив, урочище Горбачиха.

Официально пляжный сезон в столице стартует, когда вода в водоемах достигнет до +17 °C и работники киевского лабораторного центра смогут взять анализы воды.

Напомним, 26 мая на День Киева открыли мост, соединяющий Владимирскую горку и арку Дружбы Народов.