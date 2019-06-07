Список лучших пляжей для отдыха киевлян публикуем в материале Фактов ICTV.
Для летнего отдыха киевлян и гостей столицы определены лучшие пляжи для купания и перечень водных объектов, которые для купания не рекомендованы.
Таким образом, специалисты рекомендуют пляжи:
- Черторый – р. Днепр, возле парка Муромец;
- Вербный – оз. Вербное, ул. Приозерная;
- Пуща-Водица – пруд Горащиха, на р. Котурка, в Пуще-Водице (восьмая линия)
- Венеция – пролив Венецианский, остров Долобецкий;
- Детский – пролив Венецианский, остров Венецианский;
- Золотой – р. Днепр, остров Венецианский;
- Молодежный – р. Десенка, остров Долобецкий;
- Передмостна Слободка – р. Днепр, остров Венецианский;
- Радуга – оз. Радуга, ул. Радужная;
- Тельбин – оз. Тельбин, прос. Павла Тычины;
- Центральный – р. Днепр, остров Труханов;
- Радуга – Русановский пролив, ул. Никольско-Слободская;
- Галерный – залив Галерный, ул. Набережно-Корчеватская;
- Троещина – залив р. Десенка, урочище Ивняки, ул. Оноре де Бальзака.
На этих пляжах можно отдыхать и купаться. Местная власть должна обеспечить оборудования спортивных, игровых и детских площадок и позаботиться о надлежащем централизованное водоснабжение и канализацию.
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В частности, к началу сезона власти должны обеспечить наличие общественных туалетов и провести комплекс дезинфекционных работ.
Также возможен отдых без купания на пляжах:
- Белая – оз. Белое, прос. Героев Сталинграда;
- Верхняя – залив Собачье Устье, ул. Приречная;
- Наталка – залив Наталка, ул. Приречная;
- Редьчина – оз. Редьчине, ул. Богатырская;
- Городская – пруд Городской в Пуще-Водице (четвертая линия)
- Березняки – р. Днепр, Днепровская набережная;
- Довбычка – р. Десенка, остров Труханов;
- Лесная – оз. Лесное (ДВРЗ)
- Русановская коса – Русановский пролив, Русановская набережная;
- Русановский канал – Русановский канал, ул. Ентузиастов;
- Алмазная – оз. Алмазное, ул. Пуховская;
- Осокорки – р. Днепр, ул. Малоземельная;
- Солнечная – ул. Ревуцкого;
- Совская балка – ул. Петра Радченко;
- Святошино – пруд №14 на р. Нива, ул. Верховинная;
- Голубя – ул. Георгия Гонгадзе;
- Синеозерная – ул. Правды;
- Горбачиха – Русановский пролив, урочище Горбачиха.
Официально пляжный сезон в столице стартует, когда вода в водоемах достигнет до +17 °C и работники киевского лабораторного центра смогут взять анализы воды.
Напомним, 26 мая на День Киева открыли мост, соединяющий Владимирскую горку и арку Дружбы Народов.