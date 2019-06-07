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Где в Киеве можно купаться – список пляжей

Список лучших пляжей для отдыха киевлян публикуем в материале Фактов ICTV.

Где в Киеве можно купаться – список пляжей

Для летнего отдыха киевлян и гостей столицы определены лучшие пляжи для купания и перечень водных объектов, которые для купания не рекомендованы.

Таким образом, специалисты рекомендуют пляжи:

  • Черторый – р. Днепр, возле парка Муромец;
  • Вербный – оз. Вербное, ул. Приозерная;
  • Пуща-Водица – пруд Горащиха, на р. Котурка, в Пуще-Водице (восьмая линия)
  • Венеция – пролив Венецианский, остров Долобецкий;
  • Детский – пролив Венецианский, остров Венецианский;
  • Золотой – р. Днепр, остров Венецианский;
  • Молодежный – р. Десенка, остров Долобецкий;
  • Передмостна Слободка – р. Днепр, остров Венецианский;
  • Радуга – оз. Радуга, ул. Радужная;
  • Тельбин – оз. Тельбин, прос. Павла Тычины;
  • Центральный – р. Днепр, остров Труханов;
  • Радуга – Русановский пролив, ул. Никольско-Слободская;
  • Галерный – залив Галерный, ул. Набережно-Корчеватская;
  • Троещина – залив р. Десенка, урочище Ивняки, ул. Оноре де Бальзака.

На этих пляжах можно отдыхать и купаться. Местная власть должна обеспечить оборудования спортивных, игровых и детских площадок и позаботиться о надлежащем централизованное водоснабжение и канализацию.

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В частности, к началу сезона власти должны обеспечить наличие общественных туалетов и провести комплекс дезинфекционных работ.

Также возможен отдых без купания на пляжах:

  • Белая – оз. Белое, прос. Героев Сталинграда;
  • Верхняя – залив Собачье Устье, ул. Приречная;
  • Наталка – залив Наталка, ул. Приречная;
  • Редьчина – оз. Редьчине, ул. Богатырская;
  • Городская – пруд Городской в Пуще-Водице (четвертая линия)
  • Березняки – р. Днепр, Днепровская набережная;
  • Довбычка – р. Десенка, остров Труханов;
  • Лесная – оз. Лесное (ДВРЗ)
  • Русановская коса – Русановский пролив, Русановская набережная;
  • Русановский канал – Русановский канал, ул. Ентузиастов;
  • Алмазная – оз. Алмазное, ул. Пуховская;
  • Осокорки – р. Днепр, ул. Малоземельная;
  • Солнечная – ул. Ревуцкого;
  • Совская балка – ул. Петра Радченко;
  • Святошино – пруд №14 на р. Нива, ул. Верховинная;
  • Голубя – ул. Георгия Гонгадзе;
  • Синеозерная – ул. Правды;
  • Горбачиха – Русановский пролив, урочище Горбачиха.

Официально пляжный сезон в столице стартует, когда вода в водоемах достигнет до +17 °C и работники киевского лабораторного центра смогут взять анализы воды.

Напомним, 26 мая на День Киева открыли мост, соединяющий Владимирскую горку и арку Дружбы Народов.

Источник: КГГА

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