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День металлурга – дата и история праздника

День Металлурга в Украине ежегодно отмечают в третье воскресенье июля.

День металлурга – дата и история праздника

День Металлурга в Украине отмечают в третье воскресенье июля.

В 2019 году работников металлургической и горнодобывающей промышленности нужно не забыть поздравить 21 июля.

В этот праздник украинцы отмечают труд разных “волшебников металла”, которые добывают руду, выплавляют чугун, сталь или осуществляют прокат.

Важный этот праздник и для жителей городов, в которых заводы или шахты. В таких городах часто проходят торжественные мероприятия, связанные с Днем металлурга.

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Сначала праздник назывался День металлурга, но 27 июня 2006 Президент Украины подписал Указ N584/2006, которым переименовал его в День работников металлургической и горнодобывающей промышленности.

Напомним, Факты ICTV также составили для вас календарь государственных праздников на 2019 год.

Фото: Dreamstime

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