Во второе воскресенье июля в Украине отмечают День рыбака. Читайте историю праздника в материале Фактов ICTV.

В Украине ежегодно во второе воскресенье июля отмечают День рыбака. В 2019 году праздник приходится на 14 июля.

Праздник перешел к нам еще с УССР, когда рыбакам выделили свой особенный день указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 мая 1965 года.

Толчком для создания праздника послужило активное развитие рыболовства в советское время.

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В Украине этот праздник появился после того, как его установил президент Украины Леонид Кучма своим указом О Дне рыбака от 22 июня 1995 года.

К слову, 27 июня во всем мире отмечают другой праздник, связанный с рыбалкой – Всемирный день рыболовства.

Традиционно в этот день рыбаки собираются у водоемов и соревнуются в рыбацком умении: самое большое количество пойманной рыбы, самая большая или самая маленькая по размеру рыба и прочее.

Напомним, Факты ICTV также составили для вас календарь государственных праздников на 2019 год.