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Факты / Lifestyle

День системного администратора – когда празднуем

День сисадмина празднуют в последнюю пятницу второго месяца лета, в этом году дата выпадает на 26 июля. Об истории праздника и его особенности читайте в материале Фактов ICTV.

День системного администратора – когда празднуем

Системные администраторы отмечают неофициальный профессиональный праздник 28 июля. В последнюю пятницу июля принято проявлять внимание и уважение к работе системных администраторов.

Одной из основных традиций этого праздника является дарение подарков знакомым системным администраторам. Любимыми подарками считаются шоколад, пиво, вино, электроника, компьютерные игры и игрушечные пингвины.

Сейчас, несмотря на то, что праздник в никакой стране мира не является официальным, многие компании в знак уважения дарят в этот день своим работникам торты.

Читайте: Неофициальные праздники в Украине – календарь на 2019 год

Автор идеи празднования американский системный администратор с 20-летним опытом работы Тед Кекатос. Он увидел журнальную рекламу Hewlett-Packard, в которой системного администратора, который установил новые принтеры, благодарные пользователи почитают цветами и корзинами фруктов.

Кекатос недавно установил несколько принтеров той же модели и решил создать специальный день, посвященный профессии системного администратора.

Первый такой день, устроенный Тедом, пришелся на пятницу 28 июля 2000 года.

Это был просто пикник на окраине Чикаго, в котором приняли участие члены небольшой софтверной компании. С тех пор праздник принято отмечать в последнюю пятницу июля.

Факты ICTV также составили для вас календарь государственных праздников на 2019 год.

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