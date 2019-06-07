В разгар лета киевляне смогут посетить лучшие события города. Куда пойти в этот уик-энд – расскажут Факты ICTV.

На выходных можно посетить выступление Shortparis или концерт Noize MC. Также можно принять участие в фестивале Kyiv Wine.

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Факты ICTV собрали самые интересные события.

Shortparis

Национальный цирк Украины

7 июня, 19.00

Стоимость: 599 грн

Купить билеты можно тут

Shortparis вошли в историю Киева как та-самая-группа, которая заставила Житний Рынок зазвучать.

Основанный в 2012 году avant-pop/experimental коллектив, ощущающий себя в оппозиции к современной музыкальной сцене и нацеленный на поиск самобытных музыкальных и художественных решений.

Живые выступления выходят за рамки обычного выступления и тяготеют к перформансу где-то на грани с современным искусством.

Noize MC XV

Stereo Plaza

7 июня, 20.00

Стоимость: 650-2200 грн

Купить билеты можно тут

Давние поклонники прекрасно знают, что во время некоторых песен Noize MC невозможно не начать подпевать.

За свою карьеру музыкант издал восемь студийных альбомов и каждый раз ему удавалось достучаться до аудитории, зацепить натянутый нерв и подарить слушателю новые эмоции.

Философско-политическая притча Царь Горы, безумный Устрой дестрой или поэма о любви, и жизни без нее, Мое море.

Именно так, в ураганном ритме танца, группа планирует отпраздновать свой творческий юбилей 7 июня в Stereo Plaza!

Kyiv Wine 2019

Межигорская, 82

8-9 июня, 12.00

Стоимость: 850-2500 грн

Купить билеты можно тут

Гости фестиваля будут дегустировать разные сорта вин, а также слушать историю производства этих напитков.

На фестиваль приглашены около 50 специалистов из семи стран мира. Они расскажут о натуральных, органических и биодинамических винах.

6 тыс. квадратных метров дегустационного зала без оплаты за каждый бокал и ограничений в общении с виноделами.

Также в программе выступления известных шеф-поваров и множество других сюрпризов от организаторов.

Timecop1983

Caribbean Club

8 июня, 19.00

Стоимость: 690-1190 грн

Купить билеты можно тут

Нидерландский диджей и продюсер Джорди Линаертс, более известный меломанам как Timecop1983 – мастер создания романтического настроения с помощью синтипоп-мотивов, приятного чувства ностальгии и стилистики неоновых 80-х.

Его первый альбом Childhood Memories вышел в 2014 году, в течение следующих лет появилось еще четыре альбома, а презентация свежайшей пластинки Night Drive состоится 8 июня в Caribbean Club.

Уместно будет сказать, что Timecop1983, когда работал над последним альбомом, вдохновлялся большими саундтреками из 80-х, поэтому, скорее всего, в его музыке будет что-то отдаленно знакомое, но такое родное.

Videozhara

Арт-завод Платформа

8-9 июня

Билеты: 399 – 1499 грн

Купить билеты можно тут

Главный фестиваль видеокреатива и блогеров традиционно состоится в начале лета. Катя Адушкина, XO LIFE, Алена Венум, Влад Бумага А4, Halber, Eugene Sagaz и более 600 других блогеров будут ждать встречи со своими фанатами.

Их истории успеха, драйв и позитив любого настроят на творческий лад.

Гостей фестиваля ожидают 15 тематических площадок, 11 сцен, спортивные активности, воркшопы от специалистов YouTube, интерактивы, мастер-классы, розыгрыши, батлы и по-настоящему жаркое настроение!

Ранее Факты ICTV публиковали 10 самых ожидаемых концертов 2019 года.