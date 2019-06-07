В разгар лета киевляне смогут посетить лучшие события города. Куда пойти в этот уик-энд – расскажут Факты ICTV.
На выходных можно посетить выступление Shortparis или концерт Noize MC.
Также можно принять участие в фестивале Kyiv Wine.
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Факты ICTV собрали самые интересные события.
Shortparis
Национальный цирк Украины
7 июня, 19.00
Стоимость: 599 грн
Купить билеты можно тут
Shortparis вошли в историю Киева как та-самая-группа, которая заставила Житний Рынок зазвучать.
Основанный в 2012 году avant-pop/experimental коллектив, ощущающий себя в оппозиции к современной музыкальной сцене и нацеленный на поиск самобытных музыкальных и художественных решений.
Живые выступления выходят за рамки обычного выступления и тяготеют к перформансу где-то на грани с современным искусством.
Noize MC XV
Stereo Plaza
7 июня, 20.00
Стоимость: 650-2200 грн
Купить билеты можно тут
Давние поклонники прекрасно знают, что во время некоторых песен Noize MC невозможно не начать подпевать.
За свою карьеру музыкант издал восемь студийных альбомов и каждый раз ему удавалось достучаться до аудитории, зацепить натянутый нерв и подарить слушателю новые эмоции.
Философско-политическая притча Царь Горы, безумный Устрой дестрой или поэма о любви, и жизни без нее, Мое море.
Именно так, в ураганном ритме танца, группа планирует отпраздновать свой творческий юбилей 7 июня в Stereo Plaza!
Kyiv Wine 2019
Межигорская, 82
8-9 июня, 12.00
Стоимость: 850-2500 грн
Купить билеты можно тут
Гости фестиваля будут дегустировать разные сорта вин, а также слушать историю производства этих напитков.
На фестиваль приглашены около 50 специалистов из семи стран мира. Они расскажут о натуральных, органических и биодинамических винах.
6 тыс. квадратных метров дегустационного зала без оплаты за каждый бокал и ограничений в общении с виноделами.
Также в программе выступления известных шеф-поваров и множество других сюрпризов от организаторов.
Timecop1983
Caribbean Club
8 июня, 19.00
Стоимость: 690-1190 грн
Купить билеты можно тут
Нидерландский диджей и продюсер Джорди Линаертс, более известный меломанам как Timecop1983 – мастер создания романтического настроения с помощью синтипоп-мотивов, приятного чувства ностальгии и стилистики неоновых 80-х.
Его первый альбом Childhood Memories вышел в 2014 году, в течение следующих лет появилось еще четыре альбома, а презентация свежайшей пластинки Night Drive состоится 8 июня в Caribbean Club.
Уместно будет сказать, что Timecop1983, когда работал над последним альбомом, вдохновлялся большими саундтреками из 80-х, поэтому, скорее всего, в его музыке будет что-то отдаленно знакомое, но такое родное.
Videozhara
Арт-завод Платформа
8-9 июня
Билеты: 399 – 1499 грн
Купить билеты можно тут
Главный фестиваль видеокреатива и блогеров традиционно состоится в начале лета. Катя Адушкина, XO LIFE, Алена Венум, Влад Бумага А4, Halber, Eugene Sagaz и более 600 других блогеров будут ждать встречи со своими фанатами.
Их истории успеха, драйв и позитив любого настроят на творческий лад.
Гостей фестиваля ожидают 15 тематических площадок, 11 сцен, спортивные активности, воркшопы от специалистов YouTube, интерактивы, мастер-классы, розыгрыши, батлы и по-настоящему жаркое настроение!
Ранее Факты ICTV публиковали 10 самых ожидаемых концертов 2019 года.